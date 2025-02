Wolt präsentiert neuen Geschenk-Service: Liebe liefern leicht gemacht

Pünktlich zum Valentinstag gibt Wolt, der Lieferdienst der Herzen, den Start seiner neuesten Funktion bekannt: dem Geschenk-Service. Dieses ermöglicht es Kundinnen und Kunden, mit wenigen Klicks personalisierte Geschenke ganz einfach an ihre Liebsten liefern zu lassen - ob Blumen, Süßes, Schmuck oder Wein. Das Wolt Geschenk-Service ist in allen Ländern verfügbar.



Wolt you be my valentine?

Mit der neuen Funktion von Wolt können Kundinnen und Kunden personalisierte Geschenke aus einer vielfältigen Auswahl an Restaurants, Lebensmitteln und lokalen Geschäften versenden. Jede Bestellung kann ab sofort mit einer digitalen Karte und einer persönlichen Nachricht versehen werden, um das Geschenk individuell zu gestalten. Ob ein Blumenstrauß mit der Aufschrift „Ich liebe dich" oder ein Verwöhnpaket zur „Self Care“ mit der Nachricht "Du hast es verdient!" - die Optionen, den Liebsten eine kleine Aufmerksamkeit zu schicken, sind mit Wolt schier endlos. Die Bestelldaten von Wolt gaben auch schon in den letzten Jahren Aufschluss darüber, was am Valentinstag besonders gern geschenkt und bei einem romantischen Dinner gegessen wird:

Rosen sind rot, Tulpen sind gelb ...

Am vergangenen Valentinstag haben die Blumengeschäfte weltweit auf Wolt über 1,6 Millionen Euro Umsatz gemacht, wobei die Rosen erwartungsgemäß an erster Stelle standen. Doch Tulpen folgten als beliebter Frühlingsgruß dicht dahinter. Auch Österreicher:innen sind, zumindest was Blumen anbelangt, ganz klassisch und bestellten am häufigsten rosa Rosen und Chrysanthemen.

Das kalte Februarwetter machte offenbar Lust auf ein ausgiebiges Schaumbad. Zum Valentinstag wurden häufig Badebomben - etwa die Düfte schwarze Rose oder Erdbeere - sowie Bodylotionen bestellt.

Wer nicht ausgehen, sondern sich lieber zuhause kulinarisch verwöhnen lassen will, wird auch bei Wolt fündig: Letztes Jahr wurden von einer Person etwa Lasagnen und Wildkräutersalate im Wert von 209 Euro und vegane Thunfisch-Tacos im Wert von 125 Euro bestellt.



Über den Valentinstag hinaus: Ein Feature für jeden Anlass

Auch nach dem Valentinstag können Wolt-Kundinnen und Kunden ihren Liebsten noch eine Freude bereiten, denn die Geschenkfunktion des blitzblauen Lieferservices ist für unterschiedlichste Momente des Lebens gedacht. Joscha Domdey, General Manager von Wolt Österreich, hebt die Vielseitigkeit des Geschenk-Services hervor: „Mit unserer neuen Funktion liefern wir nicht nur unseren Kundinnen und Kunden ihre Lieblingsprodukte in 35 Minuten, sondern auch ihren Liebsten. Ob ein süßer Geburtstagsgruß, ein Care-Package mit Apothekenprodukten und Tee für kranke Freunde oder einfach eine kleine Geste, um zu zeigen, dass man an jemanden denkt - Wolt macht’s möglich.“



So funktioniert die Geschenke-Funktion: