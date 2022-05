Zu volle Züge – das planen die ÖBB

Fürs Pfingstwochenende stocken die ÖBB auf. Reservierungspflicht kommt nicht.

Wien. Die Wende ist plötzlich da: Die Österreicher stürmen die Züge. „Im April hatten wir im Fernverkehr ein Plus von 10 % gegenüber dem Rekordjahr 2019“, sagt ÖBB-Personenverkehrsvorständin Sabine Stock: „Auf der Weststrecke waren es sogar 14 % mehr.“ Für den Mai seien die Zahlen noch besser: „Die Reiselust ist zurück und der Trend zum klimafreundlichen Bahnfahren enorm stark.“ So seien die Nightjets für den Sommer fast ausgebucht.

Angeheizt werde der Bahn-Boom auch von den hohen Spritpreisen: „Wir haben von Woche zu Woche größere Pendlerströme.“ Die Züge sind so voll, dass aus Sicherheitsgründen teils Leute raus müssen. Das letzte Wochenende war das stärkste. „Von den 3,6 Mio. Fahrgästen mussten 700 wegen Überfüllung in andere Verkehrsmittel umsteigen – das sind 0,02 %“, sagt Stock. Von 1.500 Zügen seien 11 betroffen gewesen. Man habe genug Kapazitäten, so ÖBB-Vorstand Klaus Garstenauer – es gehe eher um „Lenkungsprobleme“ an Starkreisetagen.

Für Pfingsten wird ein ähnliches Aufkommen erwartet. Die ÖBB stocken ihre Kapazitäten dafür um 13.000 Sitzplätze auf, setzen zusätzliche Züge und auch Busse ein. Empfohlen wird eine Platzreservierung (3 Euro). „Eine Reservierungspflicht steht aber nicht im Raum“, betont Stock.