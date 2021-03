Wie vom Sinnen stach der Angreifer der jungen Mutter in den Oberkörper und Hals.

Salzburg. Spät abends gellten in der Nacht auf Montag laute Schreie durch ein Wohngebäude mit 60 Unterkünften in der Röckl­brunnstraße in der Stadt Salzburg. Da es hier aber öfter – auch in der Nacht zwischen den Bewohnern als auch den Nachbarn – zu Streitereien kam, dachte sich zunächst niemand etwas Besonderes. Als später aber massives Polizeiaufgebot, die Rettung und später sogar die Bestattung kam, wussten alle: Hier war etwas ganz Schreckliches passiert.

Kinder schliefen im Nebenraum

Tatsächlich hatte ein aus Serbien stammender (Ex-)Mieter, der Betreungs- und jetzt Kontaktverbot hatte, seine Frau aufgesucht, um noch einmal mit ihr über die Scheidung zu sprechen bzw. sie ihr auszureden. Nach eigenen Angaben habe Dajana L. ihm nach dem Anläuten die Tür geöffnet. Die Absicht, sie zu töten hatte er dabei angeblich noch nicht. Die gemeinsamen kleinen Kinder schliefen in einem Nebenraum, als die Situation ­völlig eskalierte und sich Nenad L. ein Küchenmesser schnappte und immer wieder auf die 22-jährige zweifache Mutter einstach.

Nach Bluttat rief Killer das Kindermädchen an

Leiche versteckt. Unfassbar die folgende Reaktion des Verdächtigen, für den die Unschuldsvermutung gilt: Die Leiche der Frau verstaute er in der Bettlade der Couch. Damit die Kinder versorgt würden, rief der 26-Jährige das Kindermädchen, eine Freundin der ­Getöteten an, die zu dieser späten Zeit trotzdem nichts ahnend in die Wohnung im 4. Stock kam und vom davon eilenden Täter auch nicht „aufgeklärt“ wurde, dass sich im Wohnzimmer eine Tote befand.

Tatverdächtiger geständig

Währenddessen fuhr der Serbe zur Polizeiinspektion am Hauptbahnhof, wo er sich freiwillig stellte und aussagte, dass er soeben ­seine Frau umgebracht habe. Schon bei der ersten Befragung legte der (orthodox) gottesfürchtige wie auch amtsbekannte junge Mann, der erst kürzlich zwei Monate hinter Gitter gesessen war ein Geständnis ab.

In der Wohnung fanden die Beamten dann, wie vom Täter beschrieben, die Leiche. Die Nanny fiel in Ohnmacht. Die bedauernswerten Kinder, die hoffentlich nur wenig mitbekamen, wurden den Großeltern zur vorläufigen Betreuung übergeben.

Täter war amtsbekannt

Wie die Staatsanwaltschaft gegenüber ÖSTERREICH bestätigt, gibt es eine gewalttätige Vorgeschichte zu dem schrecklichen Verbrechen im Salzburger Stadtteil Schallmoos: Demnach hatte sich der aus Jagodina stammende Balkan-­Zuwanderer zu den Weihnachtsfeiertagen bei einem Fest am 25. Dezember eine Schlägerei mit dem Bruder und mehreren weiteren Verwandten seiner Ehefrau geliefert.

Nach Urteil vor Gericht wieder auf freiem Fuß

Dabei verletzte der Heißsporn seine Kontrahenten. Der 26-Jährige wurde festgenommen und sofort in U-Haft genommen. Vor Gericht fasste er bei der Verhandlung im Februar dann wegen gefährlicher Drohung, Körperverletzung und fortgesetzter Gewaltausübung gegen seine Gattin Dajana 12 Monate teilbedingt aus. Da er die zwei ­Monate, die er davon unbedingt kassierte, mit der U-Haft bereits abgesessen hatte, kam er nach dem Prozess wieder auf freien Fuß. Um die Frau und die gemeinsamen Kinder vor ihm zu schützen, verhängte das ­Gericht ein Kontaktverbot.

Tattoo: »Nur Gott kann über mich urteilen«

Hintergrund: Dajana L. dürfte bereits die Scheidung eingereicht haben, um sich und die Kids (die Tochter drei Jahre, der Sohn erst sieben Monate alt) aus der Spirale der Gewalt zu befreien. So wie es aussieht, dürfte sich die 22-Jährige in der Nacht auf Montag leider erweicht haben lassen, doch noch einmal mit ihm zu sprechen. Dabei stach er brutal zu. Nenad L. ist voll geständig. Was er von unserer Justiz hält, zeigt er auf Facebook mit einem Tattoo, das er sich am Unterarm stechen ließ und kurz vor der Tat postete: „Nur Gott kann über mich urteilen.“