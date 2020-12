Der Sportwetten-Markt in Österreich: Weiter im Wachstum!

Seit einigen Jahren zeichnet sich ein unvermuteter Trend ab: Österreich gehört zu den Ländern, die im Bereich der Sportwetten nicht nur aufgeholt haben, sondern sich den Weg zur Spitze freimachen.

Und das obwohl das Land einen eher zurückhaltenden und hinsichtlich der Wettspiele konservativen Charakter aufweist. Doch jetzt ist alles im Wandel.

Österreich konnte sich von anderen europäischen Ländern abgrenzen und verzeichnet gigantische Erfolge, die sich in unglaublichen Umsätzen zeigen. Das Land hat aufgeholt und Länder wie Deutschland sogar überholt. Es zieht immer mehr Unternehmen zu Sportwetten nach Österreich, auch virtuelle Sportwettanstalten und das Mr Green Casino erfreuen sich am neuen Markt.

Mittlerweile geht es in Österreich auch nicht mehr nur um bestimmte Sportarten. Die Sportwetten lassen sich zu jedem sportlichen Event und zu nahezu jeder Disziplin abhalten. Dafür gibt es bestimmte Sportcafés, Wettbüros und last but not least die virtuelle Sportwette ohne Anfahrtsweg und weitere Kosten, dafür aber – wie vom Wettbüro gewohnt – mit tagesaktuellen Statistiken, Auswertungen, Tabellen und Listen zum direkten Vergleich und zur direkten Kontrolle über Gewinn und Verlust.

Das Jahr 2020 und eine Zukunftsaussicht

Im Jahr 2020 kamen viele Veränderungen auf die Welt der Wettbüros, Sportcafés und auch auf die digitale Welt zu. Der Lockdown und die damit verbundene Schließung lokaler Wettanbieter war ein Problem für die gesamte Sportwette. Auch hinsichtlich des Sports selbst gab es einige Einschränkungen. Wettkämpfe und Spiele fanden teilweise gar nicht oder in geringem Rahmen statt. Das alles führte 2020 zu Einbußen hinsichtlich des Wettgeschäfts. Dennoch boomt das Business weiter und scheint nahezu unberührt von den Beschränkungen, die wir beispielsweise in der Weihnachtszeit erwarten müssen.

Im Jahr 2021 wird es sich zunächst ähnlich verhalten. Doch das Ausweichen auf das digitale Wettgeschäft zeigt bereits Wirkung und so kann Österreich die fehlenden Umsätze in den Sportwettbüros wieder ausgleichen. Sicherlich wird es jetzt vermehrt Wettbüros geben, die auf das virtuelle Wettgeschehen setzen und ihr gesamtes Portfolio der modernen Zeit anpassen. Das ist ein Gewinn für die Spieler, die nach dem Lockdown jetzt auch digital die Möglichkeit haben, die Sportwette abzugeben und müssen so nicht auf ihren Spaß verzichten.

Steuern sind auch weiterhin nicht von Bedeutung

Mit dem enormen Wachstum der Sportwetten stellt sich immer wieder auch die Frage nach den Steuern. Großes Wachstum in einer Branche geht meist auch mit Steuern einher. Doch nicht bei der Sportwette. Das nicht als Glücksspiel definierte Spiel ist völlig frei von Gewinnsteuern. Wer also aufgrund seiner Kenntnisse hohe Gewinne erzielt, der hat es richtig gut. Er kann den gesamten Gewinn behalten oder ihn für das nächste Spiel einsetzen. Dabei unterscheidet sich Österreich von anderen Ländern wie Deutschland, wo die Steuergesetze auch für Sportwetten gelten.

Welche Wetten sich richtig lohnen

An erster Stelle steht die Affinität zum jeweiligen Sport. Wer einen Sport liebt, ist auch bereit, sich über die Spiele und Wettkämpfe hinaus über die Entwicklungen im Sport und sämtliche Hintergrundinformationen zu informieren. Dabei wachsen die Kenntnisse stetig an. Natürlich ist es sinnvoll, wenn sich der Sportfan auch selbst in der jeweiligen Disziplin betätigt. Auf diese Art und Weise fällt es ihm leichter, die Fähigkeit der Sportler zu analysieren und dadurch Rückschlüsse auf dessen Gewinnchancen zu ziehen.

Wer sich die Ergebnisse des Sports anschaut und diese sinnvoll interpretieren kann, auch der sollte sein Geschick und seine Kenntnisse bezüglich der Sportart in bare Münze umwandeln. In Österreich wetten die Menschen jedenfalls vor allem auf Fußball und auf den Skisport. Im Winter gibt es zahlreiche sportliche Spiele, die zum Wetten einladen. Neben Skispringen und Skilanglauf gibt es einige weitere interessante Wettangebote. Besonders in der Fußball-Saison strömen zahllose Sportbegeisterte in die Wettbüros – das gilt auch für Zeiten während der Fußballweltmeisterschaft und der Europameisterschaft.

Wo es in Österreich noch Ausbaupotenzial gibt

Wenngleich Österreich hinsichtlich der Sportwette an vorderster Front steht, gibt es auch einige verbesserungsbedürftige Gesetze. Österreich versucht sich national das Monopol zu sichern, indem Sportbüros in Österreich lokalisiert sein müssen, um die Teilnahme österreichischer Spieler zu erlauben. Hintergrund sind bestimmte Lizenzen, die die Wettanbieter zur Realisierung eines Wettgeschäfts benötigen. Derartige Lizenzen werden nur in geringer Anzahl vergeben. Ausländische Wettanbieter haben keine Chance sich den Markt zu erschließen, wenn sie sich außerhalb von Österreichs lokalisiert haben.

Das ist laut sämtlicher EU-Richtlinien rechtswidrig. Schließlich schließt das Land auf diese weise Konkurrenz im Wettgeschäft kategorisch aus und verhindert ein Gleichgewicht im Wettgeschehen. Bislang konnte diesbezüglich keine Einigung erzielt werden. Innerhalb der nächsten Zeit wird es jedoch vermutlich auch in dieser Hinsicht Neuerungen geben. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Österreich hinsichtlich des Wettgeschehens mit der EU kooperieren muss und sich so nicht mehr das Monopol sichern kann.

Welche Folgen dies für das Wettgeschehen der Spieler in der Zukunft hat, ist bislang nicht abzusehen. In jedem Fall wird die Entscheidung noch eine Weile in Anspruch nehmen und zurzeit besteht kein Grund sich hinsichtlich der nächsten Entwicklung Sorgen zu machen.