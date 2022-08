Haben Sie bereits erraten, wer auf der Liste der besten Basketballspieler in der NBA ganz oben steht?

In Erwartung des Beginns der NBA Saison oder in einer ruhigen Pause nach den NBA Finals ist es eine gute Möglichkeit, das Basketball Wissen zu erweitern, indem Sie herausfinden, wer der beste Basketballspieler der Geschichte ist. Wir haben eine Liste der besten NBA Basketballspieler der Geschichte, basierend auf Spielerstatistiken, zusammengestellt.

15. Kevin Durant

Durchschnitt pro Spiel: 27 Punkte, 7,1 Rebounds. 4,1 Assists, 1,8 3s, 1,1 Steals, 1,1 Blocks

Höchstwahrscheinlich werden wir nicht mehr denselben Kevin Durant sehen, der der gefährlichste Spieler in der Geschichte des Basketballs war. Ein Achillessehnenriss teilt seine Karriere eindeutig in „vorher“ und „nachher“ auf. So viel Offensivpower hat die NBA noch nie gesehen. Durant war unmöglich zu schließen und in der Verteidigung war er äußerst effektiv. Seine zwei Meisterschaften mit Golden State und zwei Finals MVP-Titel könnten die einzigen großen Siege in der Liga sein. Sein Potenzial sind die fünf besten Spieler aller Zeiten. Aber das alles mit einem großen Vorbehalt: „Wenn da nicht die Verletzung wäre.“

14. Kobe Bryant

Durchschnitt pro Spiel: 25 Punkte, 5,2 Rebounds, 4,7 Assists, 1,4 Dreier, 1,4 Steals

Kobe war auf lange Sicht sehr gut. Er spielte zwei Dutzend Saisons und zeigte fantastische Statistiken, die nicht übertroffen werden können. Kobe gewann fünf Titel und war immer hungrig nach Siegen und persönlicher Entwicklung. Er wurde oft für seinen Egoismus kritisiert, aber es war seinetwegen, dass viele von denen, die diesen Text lasen, genau das Match und Bryants 81 Punkte sehen konnten. Wir sind es irgendwie gewohnt, ihn in solchen Diskussionen neben den Namen von James und Jordan zu sehen. Kobe ist eine große Inspiration, sowohl in der Kinematografie als auch bei Basketball- und NBA Spielen.

13. Hakim Olajuwon

Durchschnitt pro Spiel: 21,8 Punkte, 11,1 Rebounds, 3,1 Blocks, 2,5 Assists, 1,7 Steals

Hakim ist ein vielseitiger Kämpfer, der auf dem Platz alles kann. Es ist erwähnenswert, dass die Coolness von Olajuwon darin besteht, dass er zwei seiner Titel in dieser beeindruckenden NBA gewonnen hat, die Jordan mit seinem Chicago auseinandergerissen hat. Genauer gesagt gewann er zu der Zeit, als Michael zum Baseball ging. Aber der Wettbewerb um diese Titel war definitiv nicht geringer. Oh ja, wie viele Vierfachdoppel hast du in der NBA gesehen? Es waren nur drei davon und einer davon ging auf das Konto von Olajuwon: 18 Punkte + 16 Rebounds + 10 Assists + 11 Blocks. Der universelle Kämpfer handelt von ihm.

12. David Robinson

Durchschnitt pro Spiel: 21,1 Punkte, 10,6 Rebounds, 3 Blocks, 2,5 Assists, 1,4 Steals

Statistikliebhaber können zu Recht sagen, dass Platz 12 für einen so guten Spieler zu niedrig ist. Die Legende von San Antonio zeigte wirklich unglaubliche Zahlen und übertraf sogar die Statistiken des oben erwähnten Hakim. Der Admiral gewann seine Titel, nachdem Michael Jordan sich aus Chicago zurückgezogen hatte. Wir merken auch die große Hilfe von Tim Duncan an.

11. Oskar Robertson

Durchschnitt pro Spiel: 25,7 Punkte, 9,5 Assists, 7,5 Rebounds

Um zu verstehen, wie großartig Robertson ist, bedenke nur, dass er in seiner NBA Karriere 1.126 Spiele bestritten hat. Gleichzeitig machte er in fast 17 Prozent der Spiele Triple-Doubles und demonstrierte die Wunder des Universalismus.

10. Stephen Curry

Durchschnitt pro Spiel: 23,5 Punkte, 6,6 Assists, 4,5 Rebounds, 3,6 Dreier, 1,7 Steals

Der Mann, der den Basketball wirklich verändert hat. Wissen Sie noch, wie oft der Ball aus der Ferne in den Korb geworfen wurde, bevor Curry ihn populär machte? Und hat sich jemand getraut, regelmäßig aus 9-10 Metern zu werfen? Mittlerweile scheint dies der Normalfall zu sein. Und zwar gerade deshalb, weil Curry in jedem Match zaubert. Zuerst veränderte er das Warriors-Spiel, und dann begann die ganze Welt, in seinem Stil zu spielen. Es scheint, dass wir das Ausmaß des Einflusses dieses Verteidigers auf das Spiel noch nicht vollständig erkannt haben.

9. Wilt Chamberlain

Durchschnitt pro Spiel: 30,1 Punkte, 22,9 Rebounds, 4,4 Assists

Chamberlain erzielte in sechs aufeinanderfolgenden Spielzeiten durchschnittlich über 40 Punkte pro Spiel. Und seine berühmten 100 Punkte pro Spiel?! Zum Thema Epochenunterschiede kann man so viel diskutieren wie man will, aber das ist alles Rhetorik. Wilt ist eine Legende und verdient seinen Platz in den Top Ten.

8. Bill Russel

Durchschnitt pro Spiel: 22,5 Rebounds, 15,1 Punkte, 4,3 Assists

Russell zeigte keine Chamberlain-Statistiken, gewann aber 9 Meisterschaften, während Wilt in der Liga war. Insgesamt hat Russell als Spieler 11 Titel gewonnen. Eine fantastische Leistung für heute.

7. Tim Duncan

Durchschnitt pro Spiel: 19 Punkte, 10,8 Rebounds, 3 Assists, 2,2 Blocks, 0,7 Steals

Duncan kann als einer der beste Basketballspieler der Geschichte bezeichnet werden. Er ist ein Symbol für alles Team, konnte aber gleichzeitig sehr kompetent die Verantwortung für das Ergebnis auf seine Schultern legen und den Verein zur Meisterschaft führen. Er schien vom Greg-Popovich-System geschaffen worden zu sein, aber tatsächlich entwickelten sie sich gemeinsam weiter. Die Spurs hatten schon immer ein Rückgrat in Duncan.

6. Shaquille O'Neal

Durchschnitt pro Spiel: 23,7 Punkte, 10,9 Rebounds, 2,5 Assists, 2,3 Blocks, 0,6 Steals

Prime Shaq ist einer der dominantesten Spieler der Ligageschichte. Seine Macht lag außerhalb der Kontrolle der Verteidiger und eine Reihe von Bewegungen und Plastizität halfen, jeden leicht zu schlagen (oder zu zertrampeln?). Er war der Star der Lakers. Er führte Kobe zu seiner ersten Meisterschaft.

5. Larry Bird

Durchschnitt pro Spiel: 24,3 Punkte, 10 Rebounds, 6,3 Assists, 1,7 Assists, 0,8 Blocks, 0,7 Dreier

Jetzt scheint es unmöglich, aber Bird spielte nur 13 Jahre in der NBA, wenn man bedenkt, dass derselbe LeBron achtmal hintereinander das Finale erreichte. Aber in den 80er Jahren gab es keine Sportmedizin, die wir jetzt haben. Larry Birds Körper zerfiel am Ende seiner Karriere buchstäblich. Sein Rücken ließ ihn regelmäßig im Stich. Aber sein Spiel und seine Erfolge im Laufe der Jahre sind beeindruckend. Bird ist das Symbol von Boston. Symbol der NBA und Top 5 bester Basketballspieler aller Zeiten.

4. Magic Johnson

Durchschnitt pro Spiel: 19,5 Punkte, 11,2 Assists, 7,2 Rebounds, 1,9 Steals

Magic Johnson hat das Spiel definitiv beeinflusst. Schauen Sie sich LeBron und Jokic an. Die aktuellen Stars kopieren buchstäblich die Manierismen von Johnson, der den Basketball im Allgemeinen stark beeinflusst hat. Er führte die Lakers fünf Mal zur Meisterschaft und das Video der besten Momente seiner Karriere ist immer noch faszinierend.

3. Kareem Abdul Jabbar

Durchschnitt pro Spiel: 24,6 Punkte, 11,2 Rebounds, 3,6 Assists, 2,6 Blocks, 0,9 Steals

Ja, der produktivste Spieler in der Geschichte der Liga kann nicht auf den ersten Platz gesetzt werden. Aber er hat es auf jeden Fall verdient, unter den ersten drei zu sein. Sein göttlicher "Haken" wird bis heute verwendet und sein Niveau und seine Langlebigkeit lassen sich daran ablesen, dass zwischen dem ersten und letzten MVP des Finales (71. und 85.) 14 Jahre vergangen sind.

2. Lebron James

Durchschnitt pro Spiel: 27,2, 7,4 Rebounds, 7,2 Assists, 1,6 Steals, 1,4 Dreier, 0,8 Blocks

LeBron ist wahrscheinlich der vielseitigste Basketballspieler der Geschichte. Nach dem Liga-Aufstieg will jeder Trainer fünf dieser Spieler in seinem Team haben. Und schließlich kann LeBron wirklich auf allen Positionen spielen. Und das sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Er war der absolute Anführer aller Teams, für die er spielte. Vielleicht hat sich James die erste Zeile schon verdient. Aber wohin mit dem, der jetzt drauf ist?

1. Michael Jordan ist der beste Basketballspieler

Durchschnitt pro Spiel: 30,1 Punkte, 6,2 Rebounds, 5,3 Assists, 2,3 Steals, 0,8 Blocks

Legende. Der beste Basketballspieler der Geschichte. Sie können viele Statistiken erstellen, sagen, wie viel er geworfen hat und welche wichtigen Treffer das waren. Aber das Wichtigste liegt an der Oberfläche. Sechs NBA Finals – sechs Titel und sechs MVPs. Kann jemand widersprechen, dass Michael Jordan das Symbol des Basketballs ist?