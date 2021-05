Zu dem Doppelmord in Salzburg gibt es neue Details: Die Opfer sind mit dem deutschen Schlagerstar Stefan Mross verwandt.

Die Ermittlungen ergeben neue Hintergründe zu dem Doppelmord der letzten Nacht.

Mit Schlagerstar verwandt

Bei den beiden Opfern, die der Salzburger in Rage erschossen hatte, handelt es sich um die Tante und die Cousine des deutschen Schlagerstars Stefan Mross. Der 45-jährige Schlagerstar verfügt über eine große Fangemeinde. Vergangenen Sommer heiratete er die ehemalige DSDS-Kandidatin Anna-Carina Woitschack. Mross sei über den Doppelmord an seinen Verwandten bereits in Kenntnis gesetzt worden und zeigt sich schockiert.

Grausamer Femizid

Die schreckliche Tat ereignete sich gestern Nacht. Der Exfreund des Opfers soll sie Monate zuvor gestalkt haben. Die Mutter und ihre Tochter sind das zehnte und elfte Femizid-Opfer im Jahr 2021.

Ehemaliger Detektiv

Die Schusswaffen besaß der Täter legal, da er ein Detektiv ist. Ob er diesen Beruf aktuell noch ausübt, ist noch nicht klar.