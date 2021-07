FPÖ-Anfrage zur ›Causa Dichand‹

Das gestern von ÖSTERREICH erstmals aufgedeckte „Steuer-Rätsel“ rund um Krone-Herausgeber Christoph Dichand bekommt nun eine spannende politische Dimension: Die FPÖ stellte gestern eine „parlamentarische Anfrage“ an den Bundeskanzler und an den Finanzminister.

Es geht um eine kryptische WhatsApp von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid an Sebastian Kurz aus dem Dezember 2018. Darin schreibt Schmid, der damals Generalsekretär im Finanzministerium war, an den Kanzler: „Dichands sind ja gut auf Schiene – keine Klage soweit eingebracht.“

Der WhatsApp-Chat sorgte für Aufregung im U-Ausschuss. Viele Abgeordnete fragten sich: Was heißt „Dichands sind auf Schiene“? Und „keine Klage soweit eingebracht“?

Insider bringt Licht ins Dunkel

Ein Insider aus dem Finanzministerium hat nun Licht ins Dunkel gebracht: Es geht angeblich um einen der größten Kunst-Transfers der Republik. Christoph Dichands Vater, Hans Dichand, hat vor Jahrzehnten Kunstwerke von Klimt & Co im Wert von heute angeblich über 300 Mio. Euro angekauft und in der Schweiz und Liechtenstein steuerfrei in Depots „gelagert“. Im Zuge der Verlassenschaft versuchten die Dichand-Erben, die Kunstwerke nach Österreich zurückzuholen. Dafür wären 20 % Steuer fällig gewesen – also möglicherweise über 60 Millionen.

Die Dichands wollten aus mehreren Gründen die volle Steuer nicht zahlen, worauf das Finanzministerium – laut Insider – angeblich eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft vorbereitete. Thomas Schmid erhielt als Generalsekretär den „Auftrag“, die Anzeige zu stoppen und eine „konstruktive Lösung“ (so der Insider) im Steuer-Streit zu finden.

Luxus-Urlaub

Das WhatsApp-SMS dürfte die positive „Vollzugs-Meldung“ an den Kanzler sein. Wenige Wochen später fuhr Schmid mit Dichand auf einen Luxus-Urlaub nach Äthiopien und ließ die Tickets vom Finanzministerium buchen und (zumindest als Vor-Finanzierung) zahlen.

Die FPÖ will jetzt vom Kanzler wissen: „Auf welchen genauen Sachverhalt bezog sich dieses SMS und um welche Klage ging es?“ Und der Kanzler soll auch Auskunft geben, inwieweit er mit der „Einfuhr der Bilder aus der Sammlung des Hans Dichand“ und der Frage der „zu leistenden Steuern“ persönlich befasst war.

FPÖ-Abgeordneter Hafenecker fragt Kurz: „Hatten Sie diesbezüglich Kontakt mit einem der Betroffenen?“ und „Können Sie ausschließen, zugunsten Dichands interveniert zu haben?“ Für Kurz ist die „Anfrage“ unangenehm. Ihm droht bereits die Anklage, weil er im U-Ausschuss die Unwahrheit gesagt hat. Eine weitere Unwahrheit könnte fatale Folgen haben.

FPÖ-Anfrage auch an Blümel

Auch an Finanzminister Blümel richtet die FPÖ eine parlamentarische Anfrage. Auch er soll das SMS seines Generalsekretärs erklären und die Steuer-Causa offenlegen. Die FPÖ fragt: „Wurden die für die Einfuhr fälligen Steuern in voller Höhe eingehoben?“ Und: „Wurde eine in diesem Zusammenhang geplante Anzeige nicht eingebracht?“