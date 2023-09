Österreich auf EURO-Kurs – wie stehen die Chancen 2024?

Unter den Fans der ÖFB-Elf herrscht momentan eine große Euphorie. Kein Wunder, denn die österreichische Nationalmannschaft hat unter der Leitung von Trainer Ralf Rangnick nicht nur einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt, sondern steht mittlerweile an der Spitze der EM-Qualifikationsgruppe F.

So hat Österreich beste Chancen, sich für die kommende Europameisterschaft zu qualifizieren. Doch all das soll nur der Anfang sein. Der Ehrgeiz ist riesig, sich nach der verpassten WM 2022 auf der europäischen Bühne zu behaupten. Die bevorstehende EURO 2024 bietet dazu die ideale Gelegenheit.

Die aufstrebende Form der Österreicher weckt natürlich auch das Interesse anderer Nationalmannschaften, die sich bei der kommenden Europameisterschaft einen Erfolg erhoffen. Doch nicht nur unter der Konkurrenz gerät die österreichische Nationalmannschaft zunehmend in den Fokus, sondern auch bei allen Freunden von Sportwetten ist die Auswahl plötzlich interessant. Als hoffnungsvoller Underdog verspricht die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick viele Möglichkeiten auf lukrative Gewinne. Die Alpenrepublik könnte eine der positiven Überraschungen der EURO 2024 werden.

Auf dem Weg nach Deutschland: Österreich in Form

Die positive Entwicklung der österreichischen Nationalmannschaft ist durchaus überraschend, wenn man bedenkt, dass man erst im vergangenen Jahr die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar verpasst hat. Unbefriedigend waren im Großteil auch die Ergebnisse in der UEFA-Nations-League. In den Duellen gegen Frankreich, Dänemark und Kroatien gelangen lediglich vier Punkte aus sechs Spielen. Dies führte dazu, dass Österreich sogar den Abstieg in die UEFA-Nations-League B hinnehmen musste.

Auf dem bisherigen Weg zur EURO 2024 zeigte das Team dagegen eine eindrucksvolle Souveränität und hat in dieser Form auch alle Chancen, sich beim anstehenden Turnier erfolgreich zu präsentieren. Die österreichische Nationalmannschaft hat in der laufenden EM-Qualifikation beeindruckende Ergebnisse erzielt. Den Höhepunkt stellte ihr jüngster Sieg in Schweden dar. Dieser Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten hat die Chancen auf die kommende Europameisterschaft enorm erhöht.

Aus den noch drei ausstehenden Spielen benötigt Österreich lediglich zwei Punkte, um sich sicher für die EM-Endrunde in Deutschland zu qualifizieren. Mit derzeit 13 Punkten befindet sich Österreich nicht nur punktgleich mit Favorit Belgien, sondern auch in einer vielversprechenden Position, um die Teilnahme an der bevorstehenden Europameisterschaft in Kürze perfekt zu machen.

Hoffnungsträger und Erfolgsgarant: Nationaltrainer Ralf Rangnick

Die aktuelle Erfolgsgeschichte der österreichischen Nationalmannschaft ist zweifelsohne eng mit der Personalie Ralf Rangnick verbunden. Seit über einem Jahr steht der deutsche Coach nun bei den Österreichern an der Seitenlinie. Er bringt Erfahrungen in der deutschen Bundesliga, der englischen Premier League und sogar der UEFA-Champions League mit. Von Beginn an galt Rangnick als großer Hoffnungsträger. Er kommunizierte gleich zu Amtsantritt seine Vision: Durch attraktiven Fußball soll die nationale Begeisterung angefacht werden. Nur so könne das österreichische Nationalteam bei der bevorstehenden Europameisterschaft echte Erfolge feiern.

Durch die guten Ergebnisse der letzten Monate ist Rangnick mittlerweile nicht mehr nur Hoffnungsträger, sondern auch ein echter Erfolgsgarant für die gesamte Nation. Unter ihm soll das Team bei der anstehenden Europameisterschaft eine starke Performance abliefern.

Kein Wunder, dass seine Leistungen in Österreich nicht unbemerkt geblieben sind. So geriet Ralf Rangnick in den Fokus, als sich der DFB von Hansi Flick trennte. Sein Name soll auf der Shortlist des Deutschen Fußball Bundes für die Position des Bundestrainers gestanden haben. Doch Rangnick erteilte diesen Spekulationen sofort eine klare Absage. Er betonte, die Aufgabe als Teamchef für Österreich angenommen zu haben, um die Mannschaft auf die EM-Qualifikation und eine starke Performance bei der Europameisterschaft vorzubereiten. Daran habe sich nichts geändert.

Ein weiterer Beweis, dass beim ÖFB momentan vieles zusammenpasst. Endlich hat der österreichische Fußball Verband einen Trainer gefunden, der die hochwertig besetzte Nationalmannschaft formt und zu einem ernstzunehmenden Gegner für andere europäische Nationen macht. Die ultimative Feuerprobe soll nun im nächsten Jahr bei der Europameisterschaft in Deutschland folgen.

Ein homogener und ausgewogener Kader: die Mannschaft um Superstar David Alaba

Der aktuelle Kader der österreichischen Nationalmannschaft, der von Trainer Ralf Rangnick zusammengestellt wurde, besticht dabei mal wieder durch eine große Präsenz von Stars, die in der deutschen Bundesliga spielen. In den letzten Partien der Österreicher fanden sich stets mehr als zehn Bundesliga-Spieler in den Reihen der Mannschaft. Anführer des Teams bleibt zweifellos Superstar David Alaba. Der Kapitän der ÖFB-Elf spielt aktuell bei Real Madrid und ist ohne Frage der Schlüsselspieler des Kaders.

Um ihn gesellen sich zahlreiche Leistungsträger aus der deutschen Bundesliga: von Philipp Lienhart vom SC Freiburg über Christoph Baumgartner von RB Leipzig, Florian Kainz vom 1. FC Köln, Xaver Schlager von RB Leipzig und der in Salzburg geborene Konrad Laimer vom FC Bayern München bis hin zu Michael Gregoritsch vom SC Freiburg, Karim Onisiwo vom 1. FSV Mainz 05 und Patrick Wimmer vom VfL Wolfsburg. Überraschenderweise trumpft momentan auch Marko Arnautović wieder richtig auf. Der bereits 34-jährige Angreifer steht bei Inter Mailand unter Vertrag und erlebt gerade seinen zweiten Frühling. Vor allem im Nationaltrikot befindet sich Arnautović in absoluter Top-Form.

Die österreichische Nationalmannschaft weist im Vergleich zu einigen Top-Nationen vielleicht weniger Superstars auf, beeindruckt dagegen mit einem besonders ausgewogenen und homogenen Kader. Die Mischung aus etablierten Bundesliga-Spielern und einigen Top-Spielern aus anderen Ligen macht das Team zu einer gut eingespielten Einheit. Diese Zusammensetzung könnte ein entscheidender Faktor für die positive Entwicklung in jüngster Vergangenheit sein. Gerade bei großen Turnieren wie einer Europameisterschaft sind eine solch starke Teamdynamik und ein fester Zusammenhalt wichtig, um Erfolge feiern zu können.

Fazit: ÖFB-Elf auf dem Weg zur EURO 2024 – Starker Kader, hoffnungsvolle Zukunft

So befindet sich die österreichische Nationalmannschaft zweifellos auf einem vielversprechenden Weg, sich für die EURO 2024 zu qualifizieren. Die beeindruckende Leistungssteigerung unter der Leitung von Trainer Ralf Rangnick hat dafür gesorgt, dass zu diesem Zeitpunkt alles andere als eine souveräne EM-Qualifikation eine große Überraschung wäre. Die Fans dürfen sich also auf eine vielversprechende Zukunft freuen, wenn das Team im kommenden Jahr bei der Europameisterschaft in Deutschland an den Start geht.

Unter Rangnicks kluger Führung und mit einem homogenen Kader, der um Superstar David Alaba und Torjäger Marko Arnautović viele Bundesliga-Stars umfasst, hat die ÖFB-Elf das Potenzial, für positive Überraschungen bei der anstehenden Europameisterschaft zu sorgen. Es bleibt spannend mit Blick auf die österreichische Nationalmannschaft: Qualifiziert man sich für die EURO 2024 und setzt die angefangene Entwicklung weiter fort, ist für die Österreicher in Zukunft nämlich viel möglich.