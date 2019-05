1.000 neue ÖVP-Mitglieder durch Kurz-Sturz

Keine zwei Stunden nach dem Misstrauensvotum ließ sich Kurz am Montag von 2.000 Fans in der Parteiakademie in Wien-Meidling feiern. Das Projekt Kanzler-Comeback läuft auf Volldampf.

Kurz wird aber nicht ins Parlament zurückkehren und nicht den Job des Klubobmannes übernehmen. SPÖ und FPÖ wollten ihn mit dem Kanzlersturz auf ihre Ebene herunterziehen – Kurz versucht aber die Rückeroberung der Macht von außerhalb des Parlaments, wo er sich als eine Art „Volkskanzler“ feiern las­sen kann. Dazu passt: Auch als Parteichef will er kein Gehalt kassieren. Schon jetzt soll es eine Solidaritätswelle für den Ex-Kanzler geben:

1.000 Mitglieder. Nach An­gaben der ÖVP-Zentrale habe es innerhalb von 24 Stunden zudem knapp 1.000 Parteibeitritte gegeben.