1. Demo: Klima-Schüler sind sauer

Am Freitag fand bereits eine Demo gegen Türkis-Grün statt – just von Klima-Aktivisten.

Wien. Im Wahlkampf liefen die Grünen noch Seite an Seite mit ihnen bei den Freitagsdemos – plötzlich protestieren die jungen Klima-Aktivisten von „Fridays for Future“ gegen sie. Am Freitag versammelten sich rund 100 Schüler spontan zu einer ersten Demonstration gegen den türkis-grünen Regierungspakt. Sie bildeten eine Menschenkette vor dem Kanzleramt.

Der Grund für den Ärger der jungen Klimaschützer: Sie halten das Klimakapitel für nicht ausreichend. Vor allem die darin festgeschriebene Ökologisierung des Steuersystems erst ab 2022 entspreche „nicht der Dringlichkeit der Lage“, warnt Aktivistin Veronika Winter.

Sie kritisiert außerdem, dass im Programm nicht vom geplanten Bau der dritten ­Piste am Flughafen Wien ­Abstand genommen wurde. „Stopp fossiler Großprojekte“, hieß es deshalb gleich auf mehreren Plakaten. „Fridays for Future“ kündigte an, dass weiterhin gestreikt wird, bis Taten folgen: „Im letzten Jahr haben wir das Bewusstsein geschaffen, jetzt muss danach gehandelt werden.“