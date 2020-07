10.000-€-Spende bringt Hofer unter Druck

Heute soll Hofer vor dem U-Ausschuss über Postenbesetzungen aussagen.

Wien. Wie ÖSTERREICH im Februar 2020 schrieb, hatte damals die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Aufhebung der Immunität nach § 304 des Strafgesetzbuches beantragt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geschenkannahme laufen. Konkret geht es um zwei Spenden zu je 10.000 Euro, die der Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz an den FPÖ-­nahen Verein „Austria in Motion“ gezahlt habe. Nach der ersten Spende wurde Stieglitz ­Asfinag-Aufsichtsrat. Nach der Bestellung überwies er die zweiten 10.000 Euro an den Verein. Der damalige Infrastrukturminister war Norbert Hofer. Er dementiert jeglichen Zusammenhang zwischen der Spende und der Aufsichtsratsbestellung.

Chats. Spenden, die durch WhatsApp-Nachrichten nachvollziehbar wurden. Eine ­ÖSTERREICH-Story führte zu ­einer anonymen Anzeige gegen Hofer. Die Online-Plattform Zackzack.at von Peter Pilz berichtet nun, dass dem ­U-Ausschuss „wichtige Be­weise“ vor der Befragung von Hofer fehlen würden, da die dazugehörigen Ermittlungsakten noch nicht an den U-Ausschuss übermittelt worden seien.

Sobotka und Benko geladen

NEOS und SPÖ haben am Mittwoch die weitere Ladungsliste für den Ibiza-Untersuchungsausschuss vorgelegt. Neben Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) befindet sich darauf auch der ehemalige Kabinettsmitarbeiter von Bundeskanzler Sebastian Kurz, der Festplatten unter falschem Namen schreddern ließ. Mit dem Unternehmer Rene Benko ist ein weiterer prominenter Zeuge geladen.