10.000 Euro Strafe – So streng wird das Rauchverbot

Wien. In genau sieben Tagen, ab 0.00 Uhr am 1. November, tritt das generelle Rauchverbot in allen Lokalen in Kraft – nach 27 Jahren politischem Kampf. Bis zur letzten Sekunde wird jedoch bei Raucher-Partys gequalmt (siehe unten), danach ist Österreich nicht mehr der Aschenbecher Europas. Kontrollen starten in manchen Regionen um Punkt Mitternacht.

Wien – Aktion scharf. In Wien ist es am strengsten. Das Marktamt, gemeinsam mit der Gruppe für Sofortmaßnahmen, könnte schon um 0.00 Uhr ausschwärmen und Halloween-Partys kontrollieren. Strafen: 800 bis 10.000 Euro (für Wiederholungstäter).



In Wien ist es am strengsten. Das Marktamt, gemeinsam mit der Gruppe für Sofortmaßnahmen, könnte schon um 0.00 Uhr ausschwärmen und Halloween-Partys kontrollieren. Strafen: 800 bis 10.000 Euro (für Wiederholungstäter). NÖ – Warten auf Anzeigen. Diesen wird sofort nachgegangen, mit einer Flut rechnen die Behörden aber nicht.



Diesen wird sofort nachgegangen, mit einer Flut rechnen die Behörden aber nicht. Burgenland – keine Kontrollen: Das verkündet das Rathaus in Eisenstadt. Man habe das Personal nicht. Bei Anzeigen wird aber gehandelt.



Das verkündet das Rathaus in Eisenstadt. Man habe das Personal nicht. Bei Anzeigen wird aber gehandelt. Steiermark – wenig Kontrollen. Noch ist man hier – laut APA – noch am Ausloten, wer für die Kontrollen zuständig ist.



Noch ist man hier – laut APA – noch am Ausloten, wer für die Kontrollen zuständig ist. Kärnten – nebenbei. Im Zuge von gewerberechtlichen Kontrollen wird in Klagenfurt und Villach „mitüberprüft“.



Im Zuge von gewerberechtlichen Kontrollen wird in Klagenfurt und Villach „mitüberprüft“. OÖ – Beschwerden. Sollte sich jemand über Raucher beschweren, wird dem nachgegangen, es wird keine Schwerpunktkontrollen geben.



Sollte sich jemand über Raucher beschweren, wird dem nachgegangen, es wird keine Schwerpunktkontrollen geben. Salzburg – keine Kontrolleure. Die Behörden werden nicht von Lokal zu Lokal ziehen. Man wartet auf Anzeigen.



Die Behörden werden nicht von Lokal zu Lokal ziehen. Man wartet auf Anzeigen. Tirol – Verwarnung. Anfangs Verwarnungen, dann Strafen.



Anfangs Verwarnungen, dann Strafen. Vorarlberg – wie bisher. Kontrolliert wird hier nur nach Anzeigen. Mehr, so die Behörden, sehe das Gesetz nicht vor.

Wirte hoffen auf Klagen und Ausnahme-Regelung

Kampf geht weiter. Die Wirte – vor allem in Wien – sind wütend. „Das erinnert mich an einen Polizeistaat“, sagt Peter Dobcak, Gastro-Obmann in der Wiener Wirtschaftskammer.

Ihren Kampf führen die Wirte weiter. Shisha-Bar-Betreiber haben eine zweite Klage beim Verfassungsgerichtshof eingebracht. Und Gastronomen wie Markus Alzinger (Interview) hoffen noch auf Ausnahmeregelungen wie etwa in Berlin. Dort dürfen „getränkegeprägte“ kleine Lokale, die großen finanziellen Schaden befürchten, das Rauchen weiter erlauben.

Übrigens: Täglich sterben bei uns etwa 40 Raucher und auch 3 Passivraucher.

