10 Mio. Euro Strafe: Droht Facebook-Aus in Österreich?

Regierung plant im Paket gegen Hass im Netz harte Maßnahmen für Internet-Giganten.

Das ist eine harte ­Sache: Mit dem Gesetzes-­Paket gegen Hass im Netz wird Internet-Usern mehr Macht gegen Hass-Postings gegeben. Das trifft insbesondere Internet-Konzerne wie Facebook. „Auch sie müssen sich in ­Österreich an Gesetze halten, wenn sie Geschäft (sprich, Werbeumsatz) bei uns machen wollen“, so Verfassungsministerin Karoline Edtstadler zu ÖSTERREICH.

Löschung

Große internationale Plattformen (über 100.000 User und 500.000 Euro Jahresumsatz) müssen ein leichtes Vorgehen gegen rechtswidrige Postings ermöglichen: Löschung binnen 24 Stunden bei offenkundigem Verstoß bzw. binnen 7 Tagen nach Prüfung. Dazu muss es eine Ansprechperson für Behörden geben. Skurril: ­Österreichische Medien-Foren wie derstandard.at, auf denen Hass-Postings veröffentlicht werden, sind von dem Gesetz ausgenommen.

Satte Strafen

Es drohen enorme Strafen: Sind Nutzer unzufrieden, können sie sich an die KommAustria wenden. Die kann bei wiederholten Verstößen Bußen bis zu 10 Millionen Euro verhängen. Zur Eintreibung können sogar inländische Zahlungen (für Werbung) aus Österreich an Facebook, Google & Co. „abgefangen“ werden.

Abzug?

Experten gehen davon aus, dass Internet-Riesen wie Facebook oder YouTube einfach auf Österreich pfeifen. Inoffiziell heißt es aus dem ­Facebook-Hauptquartier: Man halte nichts von nationalen ­Alleingängen. Löschungen von Postings muss man sich von Fall zu Fall ansehen, da es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Straftatbestände gibt. Insgesamt hat Facebook 150 Milliarden Postings und Messages pro Tag. „Da spielt Österreich kaum eine Rolle“, so ein Facebook-Insider.

Kein Firmensitz

Dazu kommt: Facebook hat keinen Firmensitz in Österreich. Dementsprechend wird es fast unmöglich, Verstöße einzuklagen. Sollten die Höchststrafen von bis zu 10 Millionen Euro wirklich verhängt werden, könnte Facebook aber sogar mit einem Rückzug aus Österreich drohen. Österreichische User könnten dann auf Facebook oder Instagram via Geoblocking gesperrt werden. „Als Ultima Ratio könnte sich Facebook bei diesen hohen Strafen ganz aus Österreich zurückziehen“, meint auch Social-Media-Experte Philipp Ploner zu ÖSTERREICH.

Vorbild Google

Das wäre nicht das erste Mal: Google hat 2014 seinen Nachrichten-Dienst in Spanien kurzfristig eingestellt, als die Regierung strengere Gesetze beschloss. Erst nachdem es einen Rückzieher gab, stellte Google die Seite wieder online...

Das Paket: Neuer "Online-Richter" und Verbot von "Upskirting"-Fotos

Neben rascher Löschung von Hasspostings (siehe oben) hat das Paket noch weitere Punkte:

■ „Online-Richter“. Erleichtert werden privatrechtliche Unterlassungsklagen gegen „Hasspostings“ („bei Verletzung der Menschenwürde“). Gerichte haben ­einen Unterlassungsauftrag, nachdem ein Formular online hochgeladen wurde, auch ohne mündliche Verhandlung und ohne An­hörung der Gegenseite zu erlassen, wenn sich die behauptete Rechtsverletzung aus der Klage schlüssig ableiten lässt.

■ Upskirting. Im Gesetz heißt das künftig verbotene Fotografieren unter Röcke „unbefugte Bildaufnahmen des Intimbereichs“. Heimliche Aufnahmen (gilt auch auf Toiletten) werden mit Strafen bis zu einem Jahr Haft bedroht.

■ Verhetzung: Bei der Verhetzung wird nachgeschärft: Bisher ist nur die Hetze gegen Personengruppen strafbar. Künftig wird auch bestraft, wer gegen Einzelpersonen hetzt, weil sie einer gewissen Religionsgemeinschaft oder Ethnie ange­hören. Der Strafrahmen bleibt mit bis zu zwei Jahren Haft unverändert.

■ Cybermobbing. Beleidigende oder herabwürdigende Postings sind künftig sofort strafbar – und nicht erst, wenn es fortgesetzt erfolgt.