Nach ihrem Rücktritt als Arbeitsministerin sorgt Christine Aschbacher weiterhin für Wirbel.

Am Samstagabend gab Christine Aschbacher dem Druck rund um die Plagiatsvorwürfe nach. In einer persönlichen Erklärung trat sie als Arbeitsministerin zurück. Nur einen Tag später ist auch schon ihr Nachfolger fix. Wirtschaftsforscher Martin Kocher wird am Montag als neuer Ressortchef angelobt werden.Doch auch nach ihrem Rückzug sorgt Aschbacher für Aufregung. Denn selbst nach einem Rücktritt stehen Ministerinnen und Minister eine Fortzahlung ihres Gehalts zu.Allerdings gab es in Aschbachers Fall jetzt reichlich Verwirrung. Den ganzen Artikel lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!