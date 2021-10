15 Milliarden Euro-Paket: Steuerreform ist fertig

Update: Die fertige Steuerreform soll heute Nachmittag präsentiert werden.

Die türkis-grüne Regierung hat die Verhandlungen für ihr Prestigeprojekt, eine ökosoziale Steuerreform, am Sonntagvormittag abgeschlossen. Das Ergebnis soll um 14 Uhr im Kanzleramt präsentiert werden. Die Reform soll eine CO2-Bepreisung und eine Entlastung der unteren und mittleren Einkommensstufen bringen.

Über Nacht war bis in die Morgenstunden verhandelt worden. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte seine Reise zum Parteitag der spanischen Volkspartei (Partido Popular/PP) in Valencia abgesagt und blieb in Wien. Zuletzt gab es in den Verhandlungen noch zwei Knackpunkte. Zum einen spießte es sich bei der Abschaffung des Dieselprivilegs, zum anderen beim geplanten Klimabonus, den die Haushalten als Ausgleich bekommen sollten. Das Entlastungsvolumen soll für mehrere Jahre insgesamt rund 15 Milliarden Euro ausmachen, hieß es zuletzt. Details der Reform werden am frühen Nachmittag präsentiert.

Wie ÖSTERREICH aus Verhandlerkreisen erfuhr, geht es um 15 Milliarden über 4 Jahre. 80 % davon – also 12 Mrd. Euro – seien für die Entlastung von Arbeitnehmern und Pensionisten gedacht, 20 % (3 Mrd.) für die Wirtschaft.

250 € mehr für jedes Kind. Fix ist: Der Familienbonus wird von 1.500 auf 1.750 Euro steigen. Da es sich allerdings um eine Steuergutschrift handelt, profitieren so höhere Einkommen stärker als Familien mit wenig Geld.

Unternehmen. Wie Kanzler Sebastian Kurz oe24.TV bestätigt, gibt es auch eine Entlastung der Wirtschaft. Auf dem Tisch lag eine Senkung der Körperschaftssteuer (KÖSt) von 25 auf 21 %. Doch hier bremsten die Grünen: Es gehe nicht, dass die Wirtschaft entlastet werde – aber Arbeitslose keinen Ökobonus erhalten.