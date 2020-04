2.000 Euro für Familien: Kommt das Corona-Geld für alle?

Heute vor 75 Jahren wurde die 2. Republik gegründet. Das wird heute auch gefeiert.

Am 27. April 1945 haben ÖVP, SPÖ und KPÖ die Unabhängigkeit Österreichs erklärt. Am gleichen Tag trat die neu gebildete provisorische Staatsregierung unter Staatskanzler Karl Renner zusammen. Große Feiern finden heute nicht statt. Wie jedes Jahr legen Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sowie Bundespräsident Van der Bellen am Burgtor Kränze nieder.

+++ Ab 11 Uhr: Die Kurz-Rede LIVE auf oe24.TV +++



Um 11 Uhr wird sich Kurz dann an die Bevölkerung wenden. Rund 15 Minuten will der Kanzler reden – oe24.TV überträgt die Rede live. Die Eckpunkte:

■ Hoffnung: Der Kanzler wird vor dem Hintergrund der Krisenbewältigung den Menschen „Hoffnung und Optimismus“ zusprechen, wie es aus dem Kanzleramt heißt.

■ Verzicht: „Nach der Phase des Verzichts, Entbehrung und Einsamkeit, die viel abverlangt hat, beginnt nun unser Weg zurück mit schrittweisem Hochfahren des gesellschaftlichen Lebens und der Wirtschaft.“

■ Neues Kapitel: „Österreich werde zum Start ins 76. Jahr der 2. Republik „ein neues Kapitel aufschlagen“ und auch diese Krise durch „Zusammenhalt, Fleiß und gemeinsame Kraftanstrengung“ bewältigen.

■ Comeback: Jetzt gehe es darum, „Menschen in Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit wieder rasch in volle Beschäftigung zu bringen“ und „all jenen zu helfen, denen durch das Virus die wirtschaftliche Existenz entzogen wurde.“ „Unternehmen und deren Mitarbeiter brauchen jetzt unsere volle Unterstützung.“ Der Kanzler dürfte das Konjunkturpaket, das voraussichtlich am Donnerstag präsentiert wird, heute schon andeuten.

Mega-Konjunktur-Paket

Im Raum stehen dabei gleich mehrere Maßnahmen.

Geplant ist jedenfalls ein Paket, das die Bereiche Wirtschaft, Familien und Arbeit unterstütze.

Das könnte einerseits durch eine Steuersenkung passieren. Möglich wäre, dass ein Teil der Steuerreform vorgezogen wird. Auch eine Senkung der Steuern für Tourismus- und Gastrobetriebe steht im Raum.

Eine weitere Möglichkeit wäre ein „Corona-Bonus“, der beispielsweise im Juni – also quasi als „Extra-Urlaubsgeld“ – an Familien ausgezahlt wird, um den Sommertourismus in Österreich zu beflügeln. Vorbild könnte der Familienbonus sein. Bis zu 2.000 Euro pro Familie könnten mit Juni ausbezahlt werden. Die Kosten von rund 4 Milliarden Euro wären angesichts der aktuellen Milliarden-Hilfspakete durchaus vertretbar.

Die Grünen dürften zusätzlich eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes fordern. Das hatte zuletzt auch der ÖGB gefordert.

Für die besonders hart getroffenen Branchen soll es eigene Hilfspakete geben. Etwa einen „Tourismus- und Gastrobonus“.

Präsentiert soll das Konjunkturpaket im Laufe der Woche werden, voraussichtlich am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz von Kurz, Vizekanzler Kogler und Finanzminister Blümel. Der Coup: Damit will man der SPÖ den 1. Mai „abstechen“.