25 Prozent mehr Grippe-Impfstoff

Minister Anschober reagiert auf ÖSTERRECH-Story: „Arbeiten seit März an Steigerung.“

In der kommenden Saison wird ein Ansturm auf die Grippe-Impfung erwartet, Experten befürchten einen Engpass – ÖSTERREICH berichtete. Der grüne Gesundheitsminister Rudi Anschober reagiert nun: „Bereits seit März prüfen wir, wie wir die verfügbaren Kontingente steigern können. Insgesamt rechnen wir mit einer Steigerung von 25 %.“

Am Samstag nannte das Ministerium gegenüber ÖSTERREICH erstmals auch Zahlen. Man habe bereits mehr als eine Million Impfdosen zur Verfügung, darunter 100.000 Kinderimpfungen per Nasenspray. „Wir arbeiten intensiv daran, zusätzliche Kontingente zu prüfen“, so Anschober.