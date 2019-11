37 tote Pferde in nur einem Jahr auf Stronachs Rennbahn

Vor wenigen Stunden starb erneut ein Pferd auf der Galopprennbahn des Santa Anita Parks in Arcadia: Der vierjährige Wallach Mongolian Groom hat sich beim mit sechs Millionen Dollar dotierten Breeders' Cup Classic schwer verletzt und musste wenig später eingeschläfert werden.

© Getty

Der Santa Anita Park in Arcadia

Der Tod des Wallachs ist der jüngste Fall in einer erschütternden Todesserie auf die Rennbahn der Stronach Group: Weil bereits 37 Rennpferde seit dem Dezember des Vorjahres auf der Strecke verunglückt sind und getötet werden mussten, protestieren Tierschützer und verlangen ein Ende der Rennen. Tierärzte und Rennbahn-Experten hatten wiederum den Kurs untersucht: Die Bahn im Santa Anita Park sei eine der sichersten in den USA.

6000 tote Rennpferde in den USA

Kritiker an diesen mörderischen Galopprennen sind davon unbeeindruckt: Bis März dieses Jahres starben bereits 20 Vierbeiner auf diesem "Pferdefriedhof" - daraufhin wurde auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, das Ermittlungsergebnis ist noch offen.

© TZOe Fuertbauer

Belinda Stronach mit Vater Frank

Wie "Der Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, verendeten in den vergangenen zehn Jahren in den USA mehr als 6000 Rennpferde. Die Stronach Group betreibt neben dem Santa Anita Park noch weitere sechs Rennbahnen. Belinda Stronach, die Tochter des Austro-Kanadiers, Milliardärs und Ex-Parteichefs Frank Stronach, führt als Aufsichtsratsvorsitzende und Präsidentin die Stronach Group.