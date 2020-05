71 Prozent: Rendi-Wagner bleibt SP-Chefin

Granden für Rendi-Wagner optimistisch

Die Granden der SPÖ gehen davon aus, dass Pamela Rendi-Wagner die von ihr gestellte Vertrauensfrage positiv beantwortet bekommen hat. Als Messlatte für einen Erfolg legten sowohl Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser als auch neuerlich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig eine Zwei-Drittel-Mehrheit unter jenen Mitgliedern, die sich an der am 2. April beendeten Umfrage beteiligt haben.

Wie Kaiser vor dem Parteivorstand, in dem das Ergebnis berichtet wird, ausführte, hoffe er auf ein achtbares Ergebnis. Eine große Wertigkeit besteht für ihn bei rund zwei Drittel Zustimmung. Wichtig wäre ihm auch eine entsprechende Beteiligung.

Darauf wies auch Ludwig hin. Die von Rendi-Wagner gelegte Latte des letzten Mitglieder-Votums sei sehr hoch. Damals hatten unter Christian Kern rund 22 Prozent der Mitglieder über Organisationsfragen abgestimmt. Insgesamt glaubt der Bürgermeister aber an einen Erfolg für die Vorsitzende.

Davon geht auch Niederösterreichs SPÖ-Chef Franz Schnabl, der nicht unbedingt zu den größten Förderern Rendi-Wagners zählt, aus. Er glaubt an ein "sehr gutes Ergebnis" und zeigte sich überzeugt, dass die Personaldebatte mit dem heutigen Tag beendet ist. Die nämliche Hoffnung hat Kaiser. Gerade in diesen Zeiten brauche es eine starke und geschlossene Partei.

Durchgeführt wird der Parteivorstand in der Marx-Halle in Wien-Erdberg. In den eigenen Parteiräumlichkeiten gab es keinen Saal, in dem die notwendigen Abstände zwischen den rund 100 Vorstandsmitgliedern eingehalten werden hätten können.