Wien. Auch heuer stand der 24. Dezember ganz im Zeichen der Charity. Kurz nach 10 Uhr kam die erste Rekordmeldung. Das Ö3-Weihnachtswunder brachte mehr als 3,8 Millionen Euro ein – so viel sammelten Gabi Hiller, Robert Kratky und Andi Knoll in ihrem Glascontainer in Villach.

303 Millionen Euro in 47 Jahren gesammelt

Highlight. Das eigentliche karitative Highlight, das untrennbar zu Weihnachten gehört, ist bereits seit 47 Jahren Licht ins Dunkel – die größte Charity-Aktion des Landes (seit 1973 spendeten Österreicherinnen und Österreicher 303 Millionen Euro). Im Vorjahr kamen im Laufe der Show mehr als neun Millionen Euro für Menschen in Not zusammen. Bei der 47. Spendenaktion "Licht ins Dunkel" sind insgesamt 9.214.542 Euro und damit um 156.910 Euro mehr als im Vorjahr gesammelt worden. Das teilte der ORF Dienstagabend mit. Mit Unterstützung zahlreicher Prominenter und Soldaten des Bundesheeres wurden am Heiligen Abend im ORF an den Spendentelefonen Beiträge für Menschen in Not entgegengenommen.

Heißer Draht. Auch heuer setzten sich Dutzende heimische Prominente an eines der vielen Spendentelefone.

Eine der Ersten im Studio war Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. Sie betonte, wie wichtig die Aufgabe von Hilfsprojekten ist: „Der Staat kann nicht alles auffangen, deshalb ist die Hilfe von privaten Organisationen und der vielen Ehrenamtlichen sehr wichtig.“

Auch Bundespräsident ­Alexander Van der Bellen lobte die Arbeit der Charity-Organisationen: „Kein Sozialstaat kann so gut sein, dass er Lösungen für jeden anbietet.“ ÖVP-Chef Sebastian Kurz freut sich zunächst auf drei Tage Pause, am 27. Dezember gehen die Regierungsverhandlungen aber „mit neuer Energie“ weiter. Grünenchef Werner Kogler will über die Feiertage sogar „das Handy abdrehen“.

Außerdem an den ununter­brochen läutenden Telefonen: Moderatorin und baldiger „Dancing Star“ Silvia Schneider, Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner, Caritas-Präsident Michael Landau und viele mehr.

Jeder gibt im Durchschnitt 78 Euro für Bedürftige

Kaiser. „Österreicher sind Spendenmeister“ – erstmals spenden wir heuer 700 Millionen Euro. Das sind um 100 % mehr als vor 10 Jahren, im Vorjahr waren es 685 Millionen. Kinder (sie bekommen 27 % der Spenden) und Tiere (22 %) sind uns am meisten Geld wert. Pro Person geben wir im Durchschnitt 78 Euro für den guten Zweck. Im Westen (Vorarlberg, Tirol, Salzburg) wird pro Spender mit durchschnittlich 124 Eu­ro am meisten geholfen. In Wien spenden dafür mit 71 % die meisten Menschen.