AKH-Mitarbeiterin: "Für uns fehlt der Schutz"

"Mir kamen die Tränen, als ich eine Schutzmaske auf der Straße liegen sah", schreibt eine AKH-Analytikerin: Die Mitarbeiter hätten noch immer zu wenig Schutzausrüstung - die Politik leugnet das.

"Es ist ein Irrglaube, dass OP-Masken massenhaft verfügbar sind. Die Realität ist, dass selbst dieser minimale Schutz in Krankenhäusern fehlt", schreibt Alice B. in ihrem öffentlichen Facebook-Posting, das auch auf Twitter oft geteilt worden ist. Die biomedizinsiche Analytikerin beschreibt darin die aktuelle Situation in Österreichs größtem Spital, dem Wiener AKH: "Die Masken, die nun in Supermärkten ausgegeben werden und wieder weggeworfen werden, tragen wir in den Krankenhäusern oft tagelang bis zur Materialermüdung. Schutzmasken mit Ventilen sind ohnehin fast gar nicht mehr zu bekommen. Nur für jene, die mit hochinfektiösen Patienten. Wenn sie Glück haben."

"Bitte schützt das medizinische Personal!"

Mittlerweile würden sich AKH-Mitarbeiter selbst Stoffmasken nähen, oder basteln sich ein Visier aus Klarsichthüllen, schreibt die AKH-Mitarbeiterin: "Es ist alarmierend." Alice B. schlägt deshalb in ihrem Facebook-Posting vor: "Ich bitte sie aus tiefstem Herzen: Ich bitte sie, die Masken vor allem an das medizinische Personal auszuteilen. Wir müssen jene, die das System erhalten und an vorderster Front stehen, besser versorgen und schützen."

Wiener Stadtpolitik dementiert Masken-Mangel

Wie bereits berichtet, wird das im Wiener Rathaus ganz anders gesehen: Gesundheitspolitiker haben gegenüber oe24.at mehrmals betont, dass es "keinen Mangel an Schutzmasken und Schutzausrüstung im AKH" gebe. Interessanterweise erzählen dazu aber AKH-Mitarbeiter, dass bei den Spitalsausgängen "stichprobenartige Taschenkontrollen" durchgeführt werden, um "Masken-Diebe" zu stellen - was ja nicht wirklich nötig wäre, wenn (die sehr günstige) Schutzausrüstung in Fülle in den Lagern gebunkert wäre . . .