Ärztekammer-Chef: "Alle Großveranstaltungen absagen"

Ärztekammer-Chef Thomas Szekeres im Interview bei Fellner! LIVE auf oe24.TV

Wien. Der Präsident der Ärztekammer Thomas Szekeres sagte im großen Fellner!-LIVE-Interview auf oe24.TV, dass größere Menschengruppen aufgrund des derzeit kursierenden Coronavirus gemieden werden sollten – Dies gelte vor allem ältere Menschen und Personen, die bereits mit Vorerkrankungen zu kämpfen haben. In der Schweiz trat bereits eine Verordnung in Kraft, dass Veranstaltungen mit mehr als tausend Personen bis Ende März ausgesetzt werden. Ärztekammer-Chef Szekeres befürwortet diese Entscheidung und ist der Meinung, dass es nur eine Frage der Zeit wäre, bis auch in Österreich ähnliche Erlässe folgen werden.

oe24.TV: "Wie ansteckend ist denn dieses Coronavirus? Ist es ansteckender, als beispielsweise eine Grippe?"

Thomas Szekeres: "Es wird vergleichbar ansteckend mit einer Grippe sein. Das heißt, wenn man sich zu nahe kommt, wenn man jemanden anhustet, wenn man in die Hände hustet – Das sollte man alles nicht machen, denn dann kann man die Krankheit übertragen. Also wenn Sie husten, dann bitte in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, dass man nachher wegwirft. Man sollte sich häufig die Hände waschen. Man sollte auch größere Gruppen von Menschen meiden, wenn man selbst älter oder kränker ist. Dann ist man vermutlich auch anfälliger für den schweren Verlauf der Erkrankung."

oe24.TV: "Hilft eigentlich eine Grippe-Impfung? Ist das irgendeine Art von Schutz, oder nicht?"

Szekeres: "Die Grippeimpfung hilft gegen die Grippe, aber nicht gegen diese Krankheit. Sie ist trotzdem sehr zu empfehlen. Aber auch die Grippe ist eine schwere Erkrankung, bei der man innerhalb kürzester Zeit hohes Fieber hat und außer Gefecht ist. (...) Eine Schutzimpfung gegen Corona gibt es noch nicht. Wir hoffen, dass es in ein paar Monaten so eine Impfung geben wird."

oe24.TV: "Wie kann man sich Ihrer Meinung nach am besten schützen?"

Szekeres: "Wie gesagt, indem man ein bisschen Distanz hält. Vielleicht vermeidet man, jemandem die Hand zu geben. Ich weiß das ist unhöflich und bei uns unüblich, aber in Zeiten wie diesen sollte man das akzeptieren. Wenn man sich die Hände wäscht, dann gründlich und mit Seife. Menschen, die geschwächt sind sollten Großveranstaltungen und Menschenansammlungen vermeiden. Noch wurden keine Veranstaltungen abgesagt weil wir so wenig Fälle haben. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dort ansteckt eine kleine ist."

oe24.TV: "Wäre es Ihrer Meinung nach nicht sinnvoller Großveranstaltungen abzusagen? In der Schweiz hat man das ja bereits gemacht bei Veranstaltungen mit mehr als tausend Menschen. Sollte man das in Österreich nicht auch machen?"

Szekeres: "Man hat es bis jetzt nicht gemacht, weil 16 Fälle eben sehr wenige Fälle sind. Aber ich gehe davon aus, dass das früher oder später auch bei uns kommen wird. "

oe24.TV: "Sie würden das auch befürworten?"

Szekeres: "Ich denke, dass das Sinn macht, aber es gibt ja einen Expertenrat des Gesundheits- und Innenministeriums, der die Situation von Tag zu Tag neu beurteilt. Falls sie das für sinnvoll erachten, werden sie das bei uns auch machen.

oe24.TV: "Aber Sie gehen davon aus, dass das auch bei uns passieren wird?"

Szekeres: "Ich fürchte, dass das früher oder später auch bei uns passieren wird."