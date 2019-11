Aktion scharf: "5.000 Kontrollen bis Silvester"

Einsatz. Unterwegs sind die Kontrolleure des Marktamtes jeweils mit Zweier-Teams: Bei der Kontrolle einer (leeren) Shisha-Bar am Wiener Ring wurden die Beamten gleich von sechs Polizisten unterstützt.

Eine Anzeige gab es bisher, weil in einem Lokal geraucht wurde, in drei Fällen fehlte die vorgeschriebene Kennzeichnung des Rauchverbots. Während im Bundesgebiet noch nicht kontrolliert wird, wurde in Wien das ganze Wochenende übergeprüft.

Neue Zahlen wird Alexander Hengl, Sprecher des Wiener Marktamtes, heute, Montag, vorlegen. Bis zum Jahreswechsel sollen 5.000 Kontrollen durchgeführt werden. Für widerrechtlich Rauchende sind beim ersten Mal bis zu 100 Euro fällig, im Wiederholungsfall bis zu 1.000 Euro.