All-Felix: Wut-Attacke auf Österreich

Salzburg. Jugendliche Rowdys hielten – wie berichtet – am Wochenende rund 50 Polizisten auf der Ausgehmeile Rudolfskai in Schach und lieferten den Beamten eine lange, wilde Straßenschlacht. Steine flogen, auch Glasflaschen. Dem aufgebrachten Partyvolk stand eine (zurückhaltende) Polizei-Armada gegenüber, mit Schilden und Pfefferspray, verstärkt durch das Sondereinsatzkommando Cobra. Letztlich wurden fünf Randalierer festgenommen, vier Österreicher (16, 17, 19 und 23) sowie ein 15-jähriger Serbe.

Einsatz. All-Springer Felix Baumgartner erregt, dass die Polizei nicht von Beginn an hart durchgegriffen hat: „Wenn dieser dilettantische und erbärmliche Polizei-Einsatz Österreichs Antwort auf randalierende Jugendbanden ist, dann hat der österreichische Rechtsstaat auf allen Ebenen versagt (siehe rechts).

„Der österreichische Staat: Ein Versager wie er im Buche steht! Dieses Video (über Salzburg-Krawalle; Anm.) zeigt wieder einmal deutlich, wie machtlos und gleichzeitig schizophren der Staat geworden ist.

Auf der einen Seite hat er den Rauchern brutal den Kampf angesagt (...) Auf der anderen versagt er komplett, wenn es um die Sicherheit seiner Bürger geht. So viel Sorgfalt und so eine stringente Vorgangsweise würde sich die besorgte österreichische Bevölkerung vom Staat in Bezug auf randalierende Jugendliche schon wünschen. Doch die Realität sieht anders aus (...).

Während Kanzler Kurz noch mit den Grünen sondiert und glaubt, er könne mit Werner Kogler das Klima retten, verkommt Österreich immer mehr zu einem Hippie-Staat.

