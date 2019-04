All-Felix attackiert den ORF

2011 änderte der ORF das Logo für sein erstes Programm. Beinahe in Dauerschleife ließ man die Zuseher wissen, dass es nun „ORF eins“ und nicht mehr „ORF 1“ heiße – jetzt ist wieder alles anders. Channel-Managerin Lisa Totzauer macht die Namensänderung rückgängig und verpasst dem ersten Fernsehprogramm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einen neuen Look.

Billig ist das allerdings nicht: Mehr als 100.000 Euro zahlt der ORF für das „Make-Over“ an die Agenturen Bleed und Partlhewson. Neben einem neuen Logo – die Ziffer bei „ORF 1“ sieht aus wie ein auf den Kopf gestelltes L – gibt es seit Freitag auch ein neues Farb-Leitsystem für die verschiedenen Genres bzw. Tage zur „besseren Orientierung“.

Auf wenig Verständnis stößt der Sender damit bei der FPÖ: „ORF-Arroganz auf Kosten der Zwangsgebührenzahler. Da hat der ORF offensichtlich auf den Stadt Wien Logodesigner zurückgegriffen. Ohne Worte... ????“, schreibt Vizekanzler Strache auf Facebook. Der FPÖ-Chef fordert dann auch erneut: „Die ORF-Zwangsgebühren müssen diese Periode endlich abgeschafft werden!“

Baumgartner tobt über neues ORF-Logo

Auf Unverständnis stößt das neue Logo auch bei Felix Baumgartner. Der Extremsportler kritisiert den ORF auf Facebook stark. „ORF “VERPLEMPERT” 100.000 EURO...

… und sorgt wieder einmal für Kopfschütteln… Sieht so aus, als wolle Wrabetz die hässliche Braut, die keiner mehr sehen will, neu einkleiden, um sie doch noch an den Mann oder Frau zu bringen“, so Baumgartner. „Die rote Arroganz am Küniglberg lässt sich aber davon nicht beeindrucken und versucht zu retten, was nicht mehr zu retten ist.“

Unter dem Hashtag #ORFGrößenwahn stellt der Extremsportler zum Schluss noch einmal fest. „Angesichts dieser Tatsache hat man das Gefühl die Intelligenz hat das Land verlassen bzw. den Küniglberg.“