All-Felix teilt gegen Kurz aus

Nach den turbulenten Zeiten in der heimischen Innenpolitik – nach dem Ibiza-Skandal um Strache und Gudenus – Rücktritten, Neuwahl und Übergangs-Regierung, sorgt das bei manchen für ein Gefühl der Unsicherheit. Felix Baumgartner hätte sich in dieser zerfahrenen Zeit offenbar mehr vom ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz erwartet: "Das Ibiza-Video zeigt, wie leicht Machtmissbrauch möglich wäre. Die Politik nimmt die Verantwortung nicht wahr, das Land davor zu schützen. Der bisherige Bundeskanzler hat diese Rede nie gehalten. Er hätte sie auch nicht halten können, ohne lügen zu müssen", schreibt Baumgartner auf Facebook und zitiert dabei einen Zeitungs-Artikel.

Er fügt hinzu: "Es steht mir als Bürger vielleicht nicht zu, dem Bundeskanzler zu sagen, was er sagen soll. Doch es steht mir zu, zu sagen, was ich mir erwartet hätte: Klare Worte, wie gut unsere Gesetze und Kontrollen sind, und welche Konsequenzen es für jene gibt, die versuchen, das in diesem unsäglichen Video Gesagte in die Tat umzusetzen."

Politik-verdrossen?

Dann postet er eine Satire-Zeichnung und unterstellt Politikern zu lügen. Ein Rundumschlag gegen die Politik.