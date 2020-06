Alle Mittelschul- oder Unterstufen-Anfänger bekommen Laptops

Jedes Kind der 5. Schulstufe (1. Klasse Mittelschule oder Unterstufe) soll mit digitalen Endgeräten - also Laptops oder Tablets - ab dem Schuljahr 2021/2022 ausgestattet werden.

Wien. Die österreichische Bundesregierung stellte am Mittwochvormittag einen "8-Punkte Plan für den digitalen Unterricht" vor. Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bildungsminister Heinz Faßmann und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck präsentierten in der Schumpeter Handelsakademie und -handelsschule in Wien die Details.

Unter anderem soll jedes Kind der 5. Schulstufe (1. Klasse Mittelschule oder Unterstufe) mit digitalen Endgeräten - also Laptops oder Tablets - ab dem Schuljahr 2021/2022 ausgestattet werden. Die Geräte werden aber nicht gratis sein, sondern durch einen sozial gestaffelten Beitrag der Eltern finanziert werden. Dafür sind die Laptops oder Tablets auch privat nutzbar.

Für die Digitalisierung der Schulen plant die Regierung 200 Millionen Euro ein.

Mehr dazu in Kürze ...