Als SPÖ-Chefin bestätigt: Das sagt Rendi-Wagner

Der niederösterreichische SPÖ-Chef LHStv. Franz Schnabl sieht nach der Mitgliederbefragung "alle offenen Diskussionspunkte und Fragen mehr als eindeutig beantwortet". Er verwies dabei auf die hohe Beteiligung ebenso wie auf die Zustimmung für die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner.

Das Ergebnis sei "wie ein Neustart empfunden worden", sagte Schnabl nach dem SPÖ-Vorstand am Mittwoch. "Allen ist ein Stein vom Herzen gefallen."

"Damit ist für alle klar, jetzt ist die Zeit, dass wir uns auf wesentliche Inhalte und sozialdemokratische Themen konzentrieren", so Schnabl. Es gehe um Antworten auf die Corona- und Wirtschaftskrise und darum, den Menschen wieder Chancen und Perspektiven zu geben. Klar sei für ihn zudem, dass es einen noch stärkeren Sozialstaat brauche, betonte der Landesparteichef.

Für die SPÖ Burgenland nahm am Mittwoch Landesgeschäftsführer Roland Fürst zum Ausgang der parteiinternen Mitgliederbefragung Stellung: Man nehme die Ergebnisse "zur Kenntnis", so Fürst in einer Aussendung. Die nun - nach dem Votum beim Bundesparteitag - nochmals erfolgte "Klarstellung" in der Vorsitzfrage müsse dazu genutzt werden, auch auf Bundesebene wieder die Themenführerschaft zu übernehmen.

Die SPÖ müsse eine starke Stimme für jene Menschen sein, die nun unter die Räder der Coronakrise geraten könnten. Es brauche jetzt einen "rationalen Schulterschluss", damit man in Österreich so rasch wie möglich wieder zu einem Leben zurückfinde, in dem sich alle wohlfühlten. "Im Zuge der Finanzkrise im Jahr 2008 haben die Menschen die Banken und die Finanzwirtschaft gerettet. Nun ist es an der Zeit und nur gerecht, dass sich die Banken und die Finanzwirtschaft revanchieren und einen großen Teil dieser Krise bezahlen", so Fürst. Das werde nur passieren, wenn die SPÖ genügend Initiativkraft entwickle.