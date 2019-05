Amtsmissbrauch-Anzeige gegen Justiz-General Pilnacek

Justiz-Generalsekretär Christian Pilnacek will sich zur Anzeige durch die Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen seine Person nicht äußern. Er verwies auf Anfrage der APA auf das nun laufende Verfahren wegen Amtsmissbrauchs. Die Generalprokuratur habe die Causa an die Staatsanwaltschaft Linz delegiert, die dem Verdacht nachgehe. "Bis dahin werde ich mich nicht äußern", so Pilnacek am Donnerstag.

Opposition schießt sich auf Generalsekretär Pilnacek ein