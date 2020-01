oe24.TV: Werner Kogler und Sie waren einander nicht immer grün. Er hat Sie ja einmal als Schnösel bezeichnet …

Sebastian Kurz: Ich habe ihn nie beleidigt. Es stimmt, dass wir zwei unterschied­liche Persönlichkeiten sind. Was ich an ihm schätze, ist seine Handschlagqualität und dass man Dinge vertrauensvoll mit ihm besprechen kann. Darum glaube ich, dass die Zusammenarbeit gut funktionieren kann.

oe24.TV: Beide haben Sie viele Wahlversprechen durchgebracht. Sie schreiben ja fast Türkis-Blau fort …

Kurz: Wir nehmen keine Beschlüsse zurück, die wir mit der FPÖ gefasst haben und die gut sind. Es ist wichtig, unsere konsequente Linie in der Migrationspolitik fort­zusetzen. Auf der anderen Seite, beim Umweltschutz, haben die Grünen ihre Punkte eingebracht – das ist das Erfolgsgeheimnis.

oe24.TV: Wann kommt die Steuerreform? Warum fällt die kalte Progression nicht?

Kurz: Die kalte Progression abzuschaffen ist nach wie vor unser Ziel. Aber die Senkung der Lohn- und Einkommenssteuer ist vom Volumen her größer. Daher hat sie Priorität. Der erste Teil der Steuerreform kommt mit 1. Jänner 2021, Teil 2 dann 2022.

oe24.TV: Wann kommt das 3-Euro-Öffi-Ticket?

Kurz: Wir werden uns bemühen, das möglichst zeitnah auf den Weg zu bringen. Das wird eines der wichtigen Projekte der neuen Infrastrukturministerin sein.

oe24.TV: Gegen eine Ministerin, Alma Zadic, machen die Rechten mobil. Gibt es dazu ein Wort des Kanzlers?

Kurz: Ja, zum einen verurteile ich das, zum anderen sollte man Personen, die da im anonymen Raum Postings absetzen, nicht zu viel Raum geben.

Herzlich und bewegend: So feierten die Familien mit den neuen Ministern in der Hofburg.

© TZOe Artner

Zeremonie. Am Ende atmet er tief durch, lächelt: „Ich bin so stolz auf sie“, so Leo (18), gelernter Zimmerer und Sohn von Karoline Edtstadler (38), ÖVP-Europaministerin. Neben ihm Theresa Edtstadler (31), Schwester der Ministerin aus Elixhausen in Salzburg: „Ein großer Moment für uns.“

Familie. Angelobung – ein sympathisches Familienfest: Van der Bellen fühlt sich wohl. Kanzler Sebastian Kurz, Angelobungsprofi, hat seine Freundin Susanne Thier an seiner Seite, Eltern, Cousine. Vizekanzler Werner Kogler kommt mit Lebensgefährtin Sabine Jungwirth. Er hat als Einziger keine Krawatte.

Neben Thier die hochschwangere TV-Moderatorin Clivia Treidl, Freundin von VP-Finanzminister Gernot Blümel. ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner freut sich mit Ehemann Martin, ihrer 14-jährigen Tochter, ihren Eltern. Katharina Nehammer, Ehefrau des ÖVP-Innenministers, hat ihre beiden Kinder dabei, ein Bub, ein Mädchen.

Stolz. Neben der grünen ­Justizministerin Alma Zadic freuen sich still ihre Eltern. Sie stammen aus Tuzla in Bosnien, kamen als Flüchtlinge nach Österreich. Alma Zadic war 10, sprach kein Wort Deutsch – jetzt

Ministerin.

Ruhig. Gestützt am Gehstock verfolgt Wolfgang Schallenberg, Vater des Außenministers und selbst einst Diplomat, die Zeremonie. Familienministerin Christine Aschbacher wird von Ehemann, Vater und dem ältesten Sohn begleitet, Heinz Faßmann hat Frau und Sohn Jürgen mit. ÖVP-Ministerin Margarete Schramböck Lebensgefährten Marcel, Elisabeth Köstinger Thomas Kassl, ihren Lebensgefährten. Sozialminister Rudi Anschober seine Langzeitfreundin Petra Ramsauer. K. Wendl