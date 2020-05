Anschober: "Das Virus ist nicht auf Urlaub gefahren"

Wien. "Wir sind stabil", eröffnete Gesundheitsminister Anschober seine Pressekonferenz am Donnerstag zur aktuellen Lage in der Corona-Krise. Auf heute gab es eine Steigerung von 0,2 Prozent bei Neu-Erkrankten. Es gibt mehr Neu-Genese als Neuinfektionen. Die Zahl der aktiv Erkrankten sinkt weiter - aktuell gibt es 674 Fälle. 107 davon sind in Spitälern - 30 von ihnen sind auf Intensivstationen, berichtete der Gesundheitsminister.

Was ihn besonders freute: "Das Verantwortung übernehmen des Einzelnen, der Zusammenhalt und das Miteinander" der Österreicher in dieser schweren Zeit. Anschober freut sich über ein "Comeback der Solidarität, wenn man so will".

Anschober warnt aber auch: "Das Virus ist nicht auf Urlaub gefahren." In allen Regionen Österreichs braucht es ein effektives Contact Tracing. Öffnungsschritte werden konsequent fortgesetzt. Der Alltag soll wieder hergestellt werden, aber das brauche ein Maß an Sicherheit.

Dr. Niki Popper sprach über die Teilnahme der österreichischen Bevölkerung. "Hätte wir sieben Tage später reagiert, wären es 40.000 Infizierte gewesen. Das hätte starken Effekt gehabt." Zur Nutzung der Intensivbetten sagt er: "Wir wären bei 1.000 Intenisvpatienten gewesen", wenn man später reagiert hätte, so Popper. "Jeder Tag später hätte uns an den Rand des Systems gebracht."