Anschober: ''Erfolg nicht zunichte machen''

Gesundheitsminister Anschober warnt vor einem Anstieg der Zahlen nach der Öffnung.

Der grüne Minister im Interview über neue Tests, das Ende der Sperren und die Maskenpflicht.

oe24.TV: Am Dienstag öffnen die ersten Geschäfte wieder. Wie groß ist die Sorge vor einer zweiten Welle?

Rudi Anschober: Die zweite Etappe, die wir am Dienstag beginnen, wird deutlich schwieriger als die erste, die wir geschafft haben. Denn es gibt kaum internationale Erfahrungen, wie so ein System des Drosselns und Zulassens funktioniert. Deshalb haben wir versucht, recht restriktiv heranzugehen. In dem Sinne, dass wir die Öffnung sehr kontrolliert durchführen, mit Maskenpflicht und Reglementierung der Kundenanzahl.

oe24.TV: Muss es zu einem zweiten Shutdown kommen, wenn die Zahlen wieder ansteigen?

Anschober: Wir möchten das so kontrolliert machen, dass uns das eben nicht passiert. Wir haben jetzt einen kleinen Zwischenerfolg, den wollen wir uns jetzt nicht zunichtemachen. Deshalb gibt es auch noch eine zweite Ebene: Wir wollen sehr intensiv testen. Es wird Schwerpunkttestungen in Risikobereichen geben, vor allem im Bereich der Altersheime.

oe24.TV: Ab Dienstag gilt die Maskenpflicht auch in den Öffis. Können Sie sich vorstellen, die noch weiter auszudehnen?

Anschober: Wir haben keine direkte Planung in diese Richtung, sonst hätten wir das schon kommuniziert. Die Pflicht, Nase und Mund in Öffis und Geschäften zu bedecken, ist eine Begleitmaßnahme fürs Hochfahren. Die weitere Entwicklung hängt total von den Werten ab. Wenn es zu keiner dramatischen Erhöhung der Infektionsrate kommt, braucht es diese Erweiterung nicht.

oe24.TV: Die Gastronomie soll, wenn alles gut geht, Mitte Mai aufsperren. Nur schrittweise und unter Schutzmaßnahmen – wie sollen die denn ausschauen?

Anschober: Da sind unterschiedliche Varianten vorstellbar. Eine davon ist, dass man sich in der Gastro auch für das Einhalten von Mindestabständen Strukturen einfallen lässt. Etwa jeden zweiten Platz frei lassen oder die Tische weit auseinanderstellen.

oe24.TV: Wie lange werden wir mit den Einschränkungen leben müssen?

Anschober: Wenn ich das wüsste, würde ich Ihnen das gerne sagen. Es hängt viel davon ab, wie die kontrollierte Öffnung in Österreich funktioniert oder ob rasch ein Impfstoff gefunden wird.