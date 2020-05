Arnie gratuliert Kurz zu Corona-Maßnahmen

'Congratulations liebe Freunde in Österreich, ihr habt auf die Corona-Krise wirklich großartig reagiert'

Arnold Schwarzenegger meldet sich in einer Video-Botschaft zur Corona-Krise zu Wort und gratuliert den Österreichern, Kanzler Kurz und der Regierung zu den getroffenen Maßnahmen. 'Congratulations liebe Freunde in Österreich, ihr habt auf die Corona-Krise wirklich großartig reagiert', so Schwarzenegger.

Ein großes Kompliment richtet er Bundeskanzler Sebastian Kurz und der Bundesregierung aus. "Ihr habt früh und entschlossen gehandelt. Das macht politische Leadership aus", sagt Schwarzenegger. Aber das wichtigste "war und ist", dass die Österreicher alle mitgemacht hätten. "Ich bin stolz auf euch", sagt Arnie.

Weil so schnell gehandelt wurde, könne das Land schritt für schritt bereits wieder öffnen. "Habt Spaß, wenn ihr wieder ausgeht und esst ein gutes Wiener Schnitzel und einen herrlichen Apfelstrudel für mich mit".

Die USA sind besonders hart von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Arnold Schwarzenegger rief seine Fans wiederholt zum Zuhause bleiben auf um Ansteckungen zu vermeiden.

USA melden 20.522 Neuinfektionen und fast 1100 Tote