Arnie mischt bei Steiermark-Wahl mit

Der "Terminator" schickte ein Unterstützungsvideo für Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.

Am Sonntag wird die steirische Landtagswahl geschlagen. Pünktlich dazu schickte Arnold Schwarzenegger ein Unterstützer-Video nach Österreich. Die Verbindungen des Hollywood-Stars zur steirischen ÖVP sind seit Jahrzehnten eng.

Eigentlich hätte er mit Hermann Schützenhöfer ja telefonieren wollen, hätte ihn aber nicht erreicht. Wahrscheinlich, weil er so viel arbeiten müsse, sagt der "Terminator" in seiner Video-Botschaft. Die Nachricht an Schützenhöfer und die Steirer ist jedenfalls klar: "Ich wünsche dir alles Gute und sehr viel Erfolg am 24. November, alles Gute, dein Freund!"