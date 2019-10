Auch Neos steigen aus Sondierungen aus

Nach der SPÖ sind am Donnerstag auch die Neos aus den Sondierungen zur Regierungsbildung ausgestiegen. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger erklärte im Anschluss an eine gut dreistündige Sitzung mit der Delegation der Volkspartei, dass die Gespräche für sie abgeschlossen seien. Eintreten würde man nun nur noch in echte Regierungsverhandlungen.

Video zum Thema Statement von Beate Meinl-Reisinger (NEOS)

"Fokus" auf Gespräche mit Grünen