Aus für Großspenden: Parteienförderungs-Reform fixiert

Ex-FP-Mandatar Lasar will für Schuldenbremse stimmen

Die Zweidrittelmehrheit von ÖVP, FPÖ und NEOS im Nationalrat ist zwar seit einer Woche Geschichte. Im Fall der "Schuldenbremse", die die drei Parteien im Herbst gemeinsam in den Verfassungsrang heben wollen, könnte sie aber trotzdem zustande kommen. Der aus dem FP-Klub ausgetretene Abgeordnete David Lasar kündigte am Mittwoch auf APA-Anfrage nämlich an, dem Vorhaben zustimmen zu wollen.

"Der Schuldenbremse werde ich zustimmen, so dass die Zweidrittelmehrheit gegeben ist", sagte Lasar. In Kraft treten wird die verfassungsrechtliche Beschränkung des Defizits von Bund, Ländern und Gemeinden voraussichtlich aber trotzdem nicht. Denn im Bundesrat, der wegen des Eingriffs in die Gesetzgebungskompetenz der Länder ebenfalls mit Zweidrittelmehrheit zustimmen müsste, kann die SPÖ das Vorhaben blockieren. Und sie dürfte das auch tun, weil eine Verfassungsbestimmung den Spielraum der Politik aus ihrer Sicht zu stark einschränken würde.

122 Abgeordnete für eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat nötig

Für eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat sind 122 Abgeordnete nötig. Seitdem Lasar aus dem FPÖ-Klub ausgetreten ist, können die drei Parteien gemeinsam aber nur noch auf 121 Stimmen zählen. Die ÖVP hat aktuell 61 Mandatare, die SPÖ 52 und die FPÖ 50. Dazu kommen zehn Abgeordnete der NEOS, sieben der Liste JETZT und drei Abgeordnete ohne Fraktion - eben Lasar, Efgani Dönmez (Ex-ÖVP) und Martha Bißmann (Ex-JETZT).