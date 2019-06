'Ausgezeichnete Stimmung' beim ersten Ministerrat

„Die Stimmung war ausgezeichnet“, das war schon alles, was sich Kanzlerin Brigitte Bierlein über ihre erste Regierungssitzung am Mittwoch entlocken ließ. Und: „Wir haben sehr viel auf den Weg gebracht.“ Eine Stunde dauerte der erste Ministerrat des Übergangskabinetts im Kanzleramt. Getroffen haben sich die zwölf neuen Minister bereits um 8 Uhr Früh. Bierlein nahm in der Mitte des großen Besprechungs­tisches Platz, Vizekanzler Jabloner rechts von ihr und Innenminister Peschorn zu ihrer Linken. Eine große Tagesordnung gab es bis auf einige Routineangelegenheiten nicht abzuarbeiten.

Berater

Später gab Bierlein bekannt, wer sie künftig beraten wird: Sie holt den langjährigen Sektionschef des Bundeskanzleramtes und damit einst mächtigsten Beamten, Manfred Matzka, als „persönlichen Berater“ in ihr Team.