ÖSTERREICH deckte Missstände im BVT an. Jetzt könnte Justiz gegen oe24.at ermitteln.

Zwei Enthüllungen von ÖSTERREICH hielten diese Woche BVT (Bundesamt für Verfassungsschutz) und Innenministerium in Atem. Am Dienstag enthüllte ÖSTERREICH den geheimen Bericht des „Berner Club“ – eine Vereinigung mehrerer Geheimdienste – über gravierende Mängel im Verfassungsschutz. Danach deckte ÖSTERREICH auf, dass das BAK (Bundesamt für Korruptionsbekämpfung im Innenministerium) – offenbar auf Anraten von Kreisen im BVT – die Handys einer Neos-Mandatarin und einer "Presse"-Journalistin beschlagnahmen wollten.

Dieser Geheimbericht über den BVT zeigte die Sicherheitsmängel des Amtes auf.

Die Justiz lehnte das ab. Innenminister Wolfgang Peschorn hat den Rechtschutzbeauftragten des Innenministeriums beauftragt diesen versuchten Anschlag auf das Redaktionsgeheimnis aufzuklären.

Gleichzeitig hat das Innenministerium am Dienstag aber auch eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft „gegen unbekannte Täter“ nach §252 „Verrat von Staatsgeheimnissen“ – Strafmaß bis zu zehn Jahren – an die Staatsanwaltschaft Wien geschickt. Die Anzeige richtet sich auch gegen OE24.at, da „der gesamte Bericht online abrufbar“ gewesen sei. Als Autor der „Veröffentlichung des Visitierungsberichts des Berner Clubs“ wird explizit OE24.at-Chefredakteur Richard Schmitt erwähnt. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigt den Erhalt der Anzeige. Sie prüfe diese nun.

Hausdurchsuchungen gegen oe24.at-Redakteure

Der Standard berichtet, dass es auch Überlegungen von Hausdurchsuchungen in der ÖSTERREICH-Redaktion gebe. Razzien wegen kritischen Berichten über das Innenministerium und BVT gegen Zeitungsredaktionen wurden bereits im Frühjahr 2019 angedroht. Die Medienszene reagiert zu recht empört. Hausdurchsuchungen in Zeitungsredaktionen sind ein Anschlag auf die Pressefreiheit.

