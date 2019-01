Baby-Glück. Am 1.1.2019 war es soweit: Philippa und HC Strache freuen sich über ihren gemeinsamen Sohn Hendrik. Um 14.42 Uhr kam der kleine Bub zur Welt. Vizekanzler und stolzer Vater gab ein erstes Statement zur Geburt gegenüber ÖSTERREICH: "Er kam am 1.1.2019 um 14.42 Uhr zur Welt, hat über 3 Kilo, ist 51 Zentimeter groß. Es war eine reibungslose Geburt, Mutter und Sohn sind beide müde, aber wohlauf", schreibt er an die Redaktion.

Für Philippa ist es das erste Kind, der Vizekanzler ist bereits aus seiner ersten Ehe Vater einer Tochter und eines Sohns, jeweils im Teenager-Alter. Strache hat aus seiner ersten Ehe mit Daniela Plachutta noch die beiden Kinder Tristan und Heidi.