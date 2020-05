Befragung in SPÖ: Rettet Corona Rendi?

In der SPÖ rechnen alle mit einem Votum der Mitglieder für Pamela Rendi-Wagner.

Wien. Die Frage ist nur: Wie stark ist das Ergebnis – und wie viele der insgesamt 160.000 SPÖ-Mitglieder haben an der ersten Befragung über das Schicksal der Parteivorsitzenden teilgenommen?

Kopietz ist Wahlleiter. Fix war gestern nur die Regie der heutigen entscheidenden Vorstandssitzung, die um 11 Uhr in der Wiener Marx Halle starten soll. Eine Stunde zuvor – also um zehn – wird SPÖ-­Urgestein Harry Kopietz im Wahlkomitee das Ergebnis feststellen. Die Auszählung war ja wegen der Corona-Krise gestoppt, die Wahlzetteln in einer geheimen Halle gelagert worden. Angeblich kennt niemand in der SPÖ bis zu diesem Zeitpunkt das Ergebnis.

Die Corona-Krise ist es auch, die Rendi-Wagner auf ein respektables Ergebnis hoffen lässt, konnte die Infektionsexpertin doch mit kompetenten Auftritten punkten. Trotzdem: Eine Beteiligung unter der ersten Befragung durch Christian Kern (22 %) wäre wohl eine Blamage, auch eine Zahl der Ja-Stimmen unter 70 % gilt eher als Debakel.

100 auf 8.000 Quadratmeter. Etwas weniger als 100 SPÖ-Vorständler werden dann in der 8.000 Quadratmeter großen Halle coronakonform diskutieren. Rendi selbst hat sich keine Latte gelegt – alle rechnen aber mit einer Zustimmung. Parteigranden wie Michael Ludwig und Hans Peter Doskozil sehen ja die Abstimmung kritisch. Die SPÖ-Chefin hofft indes, dass sich die Mitglieder in der Befragung auch gegen innerparteiliche Querschüsse aussprechen – und sie so gegen die Landesgranden stärken. (gü)