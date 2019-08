Bei Türkis-Blau will FPÖ Rauchverbot wieder kippen

FPÖ-NÖ-Chef Udo Landbauer tritt dafür ein, dass bei einer neuerlichen Regierungsbeteiligung seiner Partei das eben beschlossene Rauchverbot in der Gastronomie wieder gekippt wird. „Wir werden das mit Nachdruck einfordern“, so Landbauer, der wegen der Liederbuch-Affäre ja 2018 seinen Platz räumen musste – und ein Jahr später zurückkehrte. Die bisher gültige Raucher-Regelung „hat ja funktioniert“, so Landbauer. Zudem sei er „überzeugt, dass das Rauchverbot der Gastronomie einen richtigen Todesstoß versetzen wird“, so der FPÖ-Landeschef.

Dass Türkis-Bau weitergehen soll, ist für Landbauer klar: Die Österreicher würden sich die Regierung wünschen, „die bis vor Kurzem regiert hat“. Eine allfällige Neuauflage werde „menschlich mit Sicherheit keine leichte Aufgabe“. Die ÖVP habe mit dem Aus der Koalition „das Ziel verfolgt, uns zu vernichten wie 2002“.