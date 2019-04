Beinbruch: Präsident als Sanitäter

Stellen Sie sich vor, Sie verletzen sich, rufen die Rettung – und das Staatsoberhaupt steigt aus dem Einsatzwagen. So geschehen am Mittwoch, und zwar ausgerechnet einer Politikerin. Die unabhängige Parlamentsabgeordnete Martha Bißmann (früher Liste Jetzt) brach sich am Vormittag am Weg zur Plenarsitzung in der Hofburg das Bein.

Bißmann knickte um, als sie zu ihrem E-Scooter laufen wollte, und brach sich den Mittelfußknochen. Die Politikerin hatte zunächst allerdings keine Schmerzen und schaffte es noch zur Parlaments­sitzung. Dort angekommen, wurde schließlich die Rettung gerufen. Einer der Sanitäter: Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

© Facebook/Martha Bißmann

„Das war schon verrückt“, berichtet Bißmann ÖSTERREICH über das kuriose Treffen. VdB habe den ganzen Tag über das Rote Kreuz als Gastsanitäter begleitet. Als solcher nahm er Bißmanns Daten auf, saß mit ihr im Rettungs­wagen und übergab auch, im AKH angekommen, den Fall an die Ärzte. „Wir haben beide sehr gelacht, und er meinte: ‚Das Wohlergehen meiner Parlamentarier ist mir sehr wichtig!‘“, so Bißmann.