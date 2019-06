Bierlein pokerte um die Top-Jobs in der EU mit

Brüssel. Es war ihre große Premiere, und Brigitte Bierlein ging die Sache locker und mit einem Lächeln an: Als erste österreichische Kanzlerin nahm Bierlein am Donnerstag am großen EU-Rat teil. Eine Sitzung mit Folgewirkung, sollte doch das große EU-Personalpaket geschnürt werden – nach der EU-Wahl werden alle Top-Jobs in Brüssel, Straßburg und Frankfurt besetzt.

Treffen. Vorab traf die Kanzlerin ihre deutsche Amts­kollegin Angela Merkel zu einem Arbeitsgespräch und betonte die enge Partnerschaft zwischen Deutschland und Österreich. Man setze sich „gemeinsam für einen fairen EU-Haushalt ein“. „Beide Länder bekennen sich zum Pariser Klimaabkommen und zu einer klimaneutralen Zukunft“, so Bierlein weiter.

Dann ging es in den Rat, wo Bierlein herzlich empfangen wurde – und man gleich zur Sache kam. Während sich die Österreicherin nicht festlegte, sprach sich der Niederländer Mark Rutte für die Dänin Margrethe Vestager als Kommis­sionschefin aus. Merkel wollte indes ihren Landsmann Manfred Weber – der Poker sollte bis in die Nacht dauern.

Das sind die Jobs, die rasch besetzt werden müssen

Fünf Jobs sind es, für die EU-Ratspräsident Donald Tusk Vorschläge machen wollte.