Binnen 30 Tagen sollen EU-Grenzen wieder offen sein

Die EU plant an der Aufhebung der bestehenden Grenzkontrollen: Falls es die Coronavirus-Situation zulasse, könnten die EU-Grenzen ab Mitte Juni wieder offen sein. Wird ein Urlaub am Meer doch möglich?

Morgen, Mittwoch, will die EU-Kommission ihre Pläne für den Weg zurück in die Normalität der Reisefreiheit offiziell präsentieren. Einige Details davon sind schon durchgesickert, wie das "Handelsblatt" berichtet: Da der Druck aufgrund der sinkenden Coronavirus-Infektionszahlen auf alle Innenminister der EU steigt, sollen Reisen ins EU-Ausland raschest wieder möglich werden.

Allerdings will die EU-Kommission dabei "ein koordiniertes Vorgehen", also keine bilateralen Aktionen, schreibt das "Handelsblatt": Die Grenzkontrollen im Schengenraum sollen bald schrittweise aufgehoben werden. Und: Diesen Prozess länger als nötig zu verzögern, würde "nicht nur das Funktionieren des Binnenmarktes schwer belasten, sondern auch das Leben von Millionen von EU-Bürgern, denen die Vorteile der Freizügigkeit vorenthalten werden". Da für die EU-Außengrenzen noch Beschränkungen bis Mitte Juni empfohlen werden, dürften die Grenzen zwischen den EU-Ländern schon früher geöffnet werden, also in den nächsten 30 Tagen.

Fallen die Grenzkontrollen und Reisebeschränkungen zwischen den EU-Ländern, wären auch schon in diesem Sommer wieder Ferientage am Meer möglich - das Sicherheitsrisiko eines Auslandsurlaubs wird jeder für sich selbst einschätzen müssen.