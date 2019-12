Blauer Bruder-Krieg zwischen FPÖ & Strache

Der Bruderkampf zwischen FPÖ und Strache wird endgültig zur Schlammschlacht.

Wien. Er sei „enttäuscht und getäuscht“ worden, übt sich Heinz-Christian Strache nach seinem Rauswurf aus der FPÖ wieder in seiner Lieblings­rolle – jener des ewigen Opfers. In seiner ehemaligen Partei – die ihn sieben Monate nach Bekanntwerden seiner Skandalaussagen auf Ibiza am Freitag ausgeschlossen hatte – sieht man ihn nun freilich als „Täter“ und sich selbst als Opfer, wie die FPÖ-Chefs Norbert Hofer, Herbert Kickl und Dominik Nepp es nun darstellen.

Ab jetzt ist „Schluss mit lustig“, kündigt ein Blauer in ÖSTERREICH an. In den kommenden Monaten – in der FPÖ rechnet man fix damit, dass Strache mit DAÖ (siehe rechts) bei der Wien-Wahl antreten will – werden weitere FPÖ-Zeugen über die mutmaßlichen „Verfehlungen“ von Strache berichten.

Sein einstiger Sicherheitschef Oliver R. sowie Straches langjährige Assistentin haben vor der Staatsanwaltschaft bereits über angebliche Scheinrechnungen des gefallenen Ex-Vizekanzlers ausgepackt. Vergangene Woche kam ein weiterer FPÖ-Gemeinderat als Zeuge hinzu. Der mittlerweile „parteifreie“ Strache dementiert alle Vorwürfe gegen ihn.

Aber: Gleich mehrere seiner einstigen Personenschützer – die auch FPÖ-Mitglieder sind – seien bereit, „zu bestätigen, was Oliver R. schon der Polizei berichtet hat“.

Blaue berichten über "faulen Strache und Geld"

Wut. ÖSTERREICH hatte bereits berichtet, dass Oliver R. über „größere Bargeldsummen“ in Sporttaschen von Strache ausgesagt hat. Süddeutscher und Spiegel wurden nun Fotos und Details dazu zugespielt. Der Vorwurf – den Strache bestreitet: Er habe immer wieder Geld aus osteuropäischen Kreisen erhalten. Auch darüber sollen „weitere Zeugen auskunftswillig“ sein. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Einige Ex-FPÖler machen sich nun auch über Strache lustig: „Er habe immer geglaubt, dass bei uns geheim NATO-Panzer durch das Land fahren und die NATO uns angreifen könnte. Daher hat er sich immer auf den Tag X vorbereitet.“

Strache selbst hält sich in dem Krieg vordergründig noch zurück. Er will die Blauen als „streitsüchtige Verräter darstellen“, erklärt ein Insider. Spätestens im Wahlkampf um Wien wolle er dann seinerseits über „Hofer, Kickl und Nepp auspacken“.

DAÖ-Partei wird zu "Liste Strache"