Blümel: Bargeld-Versorgung in Österreich gesichert

Holzmann: Österreicher haben zwei bis dreimal so viel Bargeld abgehoben - Erwarte keinen Bank-Run.

Wien. Die Bargeldversorgung und der Zahlungsverkehr in Österreich sind gesichert, das versicherten Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann und der Obmann der Bankensparte, Andreas Treichl, am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Bundeskanzleramt in Wien.

Die Österreicher hätten in den letzten Tagen zwei bis drei mal soviel Bargeld abgehoben wie üblich, sagte Holzmann. Die rund 9.000 Bankomaten werden bei Bedarf nachgefüllt. "Seien Sie versichert, Österreich ist in der Lage den Bargeldbedarf ausreichend sicherzustellen, sagte der Gouverneur. "Ich erwarte keinen Bank-Run".

Weitere 2 Mrd. Euro Garantien über Kontrollbank

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) kündigte an, dass für die Wirtschaft - zusätzlich zum bereits beschlossenen 4 Mrd. Euro Hilfspaket - zwei Milliarden Euro Garantien über die Kontrollbank für entsprechende Kredite zur Verfügung gestellt werden. Der Bankensektor zeige eine große Bereitschaft für Kreditstundungen und flexible Handhabung von Kreditkosten.

"Es ist wichtig, dass alle verschiedenen Sektoren einen Beitrag leisten und jetzt zusammenstehen, damit wir gemeinsam durch die Krise kommen", so Blümel. "Danke für den Schulterschluss von Banken, Nationalbank und Regulatoren". Jetzt würden alle gemeinsam daran arbeiten, um es Österreich zu erleichtern, die Krise zu bewältigen.

OeNB-Gouverneur Holzmann verwies auf die bereits getroffenen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB). Es werde sicher weitere Maßnahmen geben, wenn es nötig sei. "Wenn notwendig, werden sicher die nächsten Schritte folgen".

Treichl: Banken wollen Firmen durch die Krise helfen