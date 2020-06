Blümel im U-Ausschuss: "Lassen Sie meine Schwester in Ruhe!"

Der Finanzminister nimmt im U-Ausschuss zu den Postenschacher-Vorwürfen Stellung. Auch Casinos-Vertreter geben Auskunft. Wir berichten live.

Nach Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Vortag kommt am Donnerstag im Ibiza-Untersuchungsausschuss einer seiner engsten Vertrauten in der türkis-blauen Regierung zu Wort: Der damalige Kanzleramtsminister Gernot Blümel. Der nunmehrige Chef des Finanzressorts und damalige Regierungskoordinator wird dabei ebenso Fragen zu mutmaßlichem Postenschacher in der Glücksspielbranche beantworten müssen. Vorrangig geht es heute um die Frage: Warum wurde Peter Sidlo Casag-Vorstand?

Auch prominente ÖVP-nahe Vertreter der Casinos Austria sollen Auskunft geben. So etwa der in der Causa beschuldigte Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner. Ihm folgt Casinos-Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner.

Der Tagesablauf:

9:00 Uhr Finanzminister Blümel: Der Finanzminister soll über etwaige politisch motivierte Postenbesetzungen in seiner Zeit als Regierungskoordinator (Dezember 2017 bis Mai 2019) berichten.

12:30 Uhr Walter Rothensteiner: Der Aufsichtsratschef der Casinos Austria AG wird zur Besetzung von Peter Sidlo als Finanzvorstang der Casag befragt.

15:30 Uhr Bettina Glatz-Kremsner: Auch die Vorstandsvorsitzende der Casinos Austria AG soll über die umstrittene Sidlo-Besetzung Auskunft geben.

