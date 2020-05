Blümel verteidigt Budget-Abänderung im Parlament

Misstrauensantrag angekündigt

Die Oppositionsparteien FPÖ und SPÖ äußerten bereits in den vergangenen Tagen scharfe Kritik am Budget des Finanzministers. Der blaue Klubobmann Herbert Kickl kündigte am Mittwoch auf oe24.TV beriets an, einen Misstrauensantrag gegen Blümel einzureichen. Die SPÖ wird diesen unterstützen. Eine Mehrheit haben sie dadurch allerdings nicht.