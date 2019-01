Blut-Mob vor dem Kanzleramt

Wien. Nach fünf Frauenmorden in kurzer Zeit ist das Land tief betroffen. Immer mehr Initiativen befassen sich mit dem Thema "Gewalt an Frauen", und sogar die Politik schreitet mit ersten Maßnahmen ein. Von der Polizei-Taskforce bis zu Frauen-Notrufnummer wollen die Spitzenpolitiker der Gewalt entgegenwirken.

Vereine rufen zum Flashmob

Vor dem Kanzleramt kam es heute zu einer außergewöhnlichen Aktion, um auf die Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen. Aktivistinnen traten blutüberströmt vor dem Gebäude auf. In Weiß gekleidete Frauen wurden mit Blut (Farbe) überschüttet. Sie forderten die Regierung auf, noch mehr Initiative gegen Gewalt an Frauen zu zeigen.

© TZOe Fuhrich

