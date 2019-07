Brandstätter spaltet Neos

Wien. Am Mittwoch wollten die Neos im Parteivorstand die Kandidatur von Helmut Brandstätter auf der Bundesliste absegnen – die Sitzung dauerte bis in die Nacht (und somit zu Redaktionsschluss noch an). Spaziergang war das angesichts der Sitzungsdauer wohl keiner – das Ergebnis wollten die Neos erst heute, Donnerstag, bekannt geben. ÖSTERREICH erfuhr aber aus höchsten Parteikreisen, dass die Kandidatur Brandstätters auf der Bundesliste fix sei.

Bammel vor den Mitgliedern. Brandstätter selbst war zurückhaltend und gab am Mittwoch bei der Präsentation seines Anti-Kurz-Buches zu, „dass noch nichts entschieden“ sei. Nach einem Ja des Parteivorstands muss die Kandidatur von der Mitgliederversammlung – einem Parteitag – abgesegnet werden. Bei den Neos befürchtet man, viele könnten daran zweifeln, ob Brandstätter der Partei nützt.

(gü)